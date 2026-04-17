金門小三通查獲5kg愷他命原料　水客走私「鄰酮」遭聲押禁見

▲ 金門小三通入境行李檢查（非當事照片）。（圖／記者鄭逢時攝）

記者鄭逢時／金門報導

為強化邊境緝毒作為，金門地檢署與財政部關務署高雄關高雄機場分關離島派出課及法務部調查局福建省調查處等單位聯手在金門小三通查獲毒品先驅原料走私案，一名年約30多歲的王姓男子涉嫌夾帶5公斤「鄰酮」入境，經檢方偵訊後，已向法院聲請羈押禁見並獲准。

檢方指出，本案由駐守金門水頭碼頭的關務署人員於4月16日執行查緝時，攔查一名俗稱「水客」的王姓男子，發現其利用小三通航線企圖夾帶毒品原料入境，當場查扣製造第三級毒品愷他命所需的第四級毒品先驅原料「鄰酮」共計5公斤，隨即通報檢調單位介入偵辦。

案件由檢方指派陳岱君檢察官指揮，結合調查處與關務單位展開後續調查。經偵訊後，檢方認定王姓男子涉嫌違反毒品危害防制條例之運輸毒品罪嫌重大，於今日下午向法院聲請羈押禁見，並獲法官裁准。

檢方說明，「鄰酮」為製造愷他命的重要先驅原料，一旦流入市面，可能轉化為大量愷他命毒品，對社會危害甚鉅。此次成功攔截，等同於阻斷毒品來源，避免毒害擴散。

地檢署強調，將持續強化跨機關合作與情報交流，針對小三通等邊境管道加強查緝力道，全力防堵毒品及先驅原料流入，並呼籲民眾切勿以身試法，更勿心存僥倖從事走私或毒品相關犯罪，以免觸法受罰。