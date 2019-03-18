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99%黃金小熊一燒就化成灰！？　珠寶店：沾到化妝品導致變質

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99%黃金小熊一燒就化成灰！？　珠寶店：沾到化妝品導致變質。（圖／翻攝自大陸微博）

▲知名珠寶店買的黃金飾品，火燒後竟然化成灰。（圖／翻攝自大陸微博）

大陸中心／綜合報導

中國大陸重慶一名許姓女子近來在知名珠寶連鎖店「周生生」購買一黃金小熊，俗話說真金不怕火煉，然而當她把飾品火熔做成其他飾品時，足金（含金量99%或以上的黃金）的小熊竟然化成了灰，懷疑買到假貨憤而向周生生投訴，對方卻辯稱是因為黃金沾染到化妝品，導致「物質特性被改變」才會如此。

許女去年12月12日在重慶的周生生專櫃，購買了一條價值人民幣14,580元（約台幣6.7萬元）的18K金鑽石項鍊，和一條人民幣1,598元（約台幣7334元）的白金項鍊，因為有配套優惠，便以人民幣540元（約台幣2478元）的價格買了一足金的黃金小熊。

許女本月8日婦女節在江北區逛街時，發現一間珠寶店有兌換活動，便打算將黃金小熊熔掉，作成其他飾品再送給妹妹，由於珠寶店怕遇到假貨，便使用他們所準備的足金戒指進行火燒驗貨，沒想到小熊飾品竟然被燒成了灰，她拿著剩下的一半和灰白色殘渣向周生生理論，對方只承諾將小熊飾品進行退換，讓她無法接受。後來有媒體陪同許女一同向周生生客服查詢，對方指她配戴飾品時沾染了化妝品，才會導致小熊化成灰，但她強調飾品只戴過2次，並沒有沾染到化妝品。

為了確定是否買到假貨，許女又帶著小熊飾品至重慶的西南國際珠寶城，向3家銷售金銀飾品的商家進行詢問。商家均表示，若是足金飾品，熔煉後會呈現金色液體狀，從未見過變成灰白灰燼的情況，懷疑有可能是鍍金或是添加了其他成分。

許女12日到渝中區解放碑的重慶市金銀飾品質量監督檢驗站，支付人民幣300元（約台幣1377元）進行檢測，結果顯示小熊飾品是黃金含量為999的足金，該監督檢驗站站長鄭雲認為，小熊之所以燒成了灰，可能因為使用近幾年興起的3D工藝，裡面是鏤空的，工藝不同所致。許女雖然無法接受檢驗結果，但後來還是和周生生達成了共識，對方承諾讓她將所有當時所購買的飾品進行退貨。

▼女子目前已與珠寶店達成了共識。（圖／翻攝自大陸微博）

99%黃金小熊一燒就化成灰！？　珠寶店：沾到化妝品導致變質。（圖／翻攝自大陸微博）

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