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前女友約他上山脫光「來點刺激的」　綁樹上慘被打劫4.5萬

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前女友約他上山「來點刺激的」　脫光綁在樹上慘被打劫4.5萬。（圖／大陸《看看新聞Knews》）

▲女子因為沒錢結婚，竟然打劫前男友。（圖／大陸《看看新聞Knews》）

大陸中心／綜合報導

中國大陸浙江江山一名31歲女子想和現任男友結婚卻沒錢，竟然把腦筋動到前男友身上，不但謊稱復合讓對方心甘情願掏錢，還把人拐騙到山上稱「想玩點刺激的」，等到對方衣服脫光後綁在樹上，最後等到的卻是一起搶劫案，慘被綁在山上2個多小時才脫困。

來自貴州的周姓女子雖然1年多前已和43歲前男友阿昌（化名）分手，但對方還是一直苦追沒有忘懷，她後來和現任男友阿祥（化名）交往甚至動了想婚的念頭，然而2人近來才被老闆開除，經濟拮据不但快繳不出來房租，更不用說是結婚了，阿祥便告訴她，「如果能弄得到錢就結婚」。

周女想到前男友阿昌還算有錢，故意跑去找對方謊騙要復合，當天下午便一起去買了衣服和鞋子，逛完街後還邀對方上山，說要找個沒有人的地方搞點刺激的。到了現場後，色慾薰心的阿昌完全聽周女的，乖乖脫了衣服，讓對方把自己綑綁在樹上，沒想到對方打了死結後，搶了他的衣服、手機和身上人民幣1萬多元（約台幣4.5萬元）的現金就走，狠心把他一個人留在山上。

一絲不掛的阿昌花了2個小時自行掙脫繩子，在下山途中剛好撿到周女落下的內褲，返回宿舍穿上衣服後前去報案，但由於周女人已經逃離，江山警局立即啟動重大案件偵破機制，經過10天的追查在貴州老家發現她與阿祥，搶奪來的錢也幾乎被花完。本月1日，周女因涉嫌搶劫罪、阿祥則因涉嫌窩藏罪，一起被移送法辦。

▼女子不但搶走前男友錢財，連衣服都一起偷走。（圖／大陸《看看新聞Knews》）

前女友約他上山「來點刺激的」　脫光綁在樹上慘被打劫4.5萬。（圖／大陸《看看新聞Knews》）

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關鍵字：打劫,前女友,前男友,結婚,浙江,江山

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