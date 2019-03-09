許沛歡迎韓國瑜訪問重慶　建議兩市動物園對接「還要送貓熊」

▲貓熊回眸一望萌翻眾人。（圖／CFP）



大陸中心／綜合報導

大陸全國人大台灣省代表許沛接受港媒採訪表示，重慶的動物園可以跟壽山動物園對接，將在人大建議「向高雄市贈送大貓熊」。她也歡迎高雄市長韓國瑜月底來訪港、澳、深圳和廈門，更期待能來重慶交流。

十三屆全國人大台灣省代表團全體會議8日在北京萬壽莊賓館舉行，國台辦主任劉結一親自出席。本屆人大台灣省代表團共有13人，團長為黃志賢，其他成員則有許沛、鄒振球、張雄、張曉東、陳軍、陳雲英、林青、符之冠、梁志強、曾力群、蔡培輝、廖海鷹等人。

▼許沛。（圖／翻攝自中評社）



許沛提到，如今兩岸越走越親，再者重慶是大陸第4個同時也是最年輕的直轄市，韓國瑜應該也要來這座城市走走。她還說，重慶跟高雄雖然沒有直接對接，但身為重慶市台聯會長，還是希望市的動物園能與壽山動物園對接，因為「人要交流動物也要交流」。

許沛指稱，樂見兩岸民眾有更多的交流，希望能將重慶與高雄的橋樑搭建起來，目前正在做一些基礎的工作。她也透露在台南、台北、新竹仍有親戚，每年都會到台灣，通常是跟著公務團，但返台不太會講閩南話。

有關韓國瑜來大陸一事，許沛認為，這就是帶頭承認九二共識，並且具有引領效應，能夠取得民眾的共識。她話鋒一轉強調，韓國瑜赴陸必然受到不少壓力，但「大陸13億的朋友為他挺住」，更歡迎台灣藍色執政縣市首長也能多來走走，因為「兩岸交流是必然」，民進黨「應該擋不住的」。

▼高雄市長韓國瑜。（圖／記者賴君欣攝）

