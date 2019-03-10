影／你們是最美的女神！重慶暖老闆請150環衛女工吃壩壩宴

記者馬叔安／綜合報導

重慶一家火鍋店老闆9日免費請150多名環衛女工（女清潔工）免費吃「壩壩宴」，以慶祝國際勞動婦女節，宴會現場還掛起寫著「環衛女工你們是最美女神」的橫幅。老闆曾清華說，對女工們很感謝，讓他土生土長的地方變得更美，也給外人一個更漂亮的環境，「這讓我很驕傲。」

▲重慶火鍋店老闆請150多名環衛女工吃「壩壩宴」。（圖／翻攝自《中新網·重慶》）

《中新社》報導，三八婦女節的前幾天，朝天門環衛公司經理石以瓊才接到了該火鍋店老闆曾清華的請求，「他說希望能為環衛女工們過節，請他們熱熱鬧鬧地吃頓飯！」這家公司的100多名環衛女工負責洪崖洞、新華路等重慶知名旅游景點的環保工作，聽說可以給大家過個節，石以瓊欣然應允。

▲宴會現場掛起寫著「環衛女工你們是最美女神」的橫幅。（圖／翻攝自《中新網·重慶》）

據指出，曾清華土生土長在朝天門，生活、事業都在這裡，之前他的餐飲事業一度搬離，後來又選擇回來。他認為，這些每天都在奔忙的環衛工人，應該得到每一個人的尊重。

▲火鍋店老闆與環衛女工們交盞。（圖／翻攝自《中新網·重慶》）

據了解，壩壩宴又稱為「九斗碗」、「流水席」、「九大碗」、「九個碗」等，是四川地區傳統特色菜餚之一，多在結婚、生子、建房等重要典禮宴請親友來賓，其特色注重的是蒸菜，原意是以蒸菜的9大菜而得名。