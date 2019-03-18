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網美最重要部位「被砸破」　為家計兼差酒店妹收入曝光

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▲▼網紅江小雨被酒杯砸中臉部，縫了30多針，不滿對方平常炫富，官司臨頭卻喊窮。（圖／翻攝自江小雨臉書）

▲江小雨被酒杯砸中臉部，縫了30多針，不滿對方平常炫富，官司臨頭卻喊窮。（圖／翻攝自江小雨臉書）

突發中心／台北報導

知名臉書網紅江小雨，2017年在台北市林森北路寶愛酒店，陪友人與一林姓男子談判，沒想到雙方一言不合，林男拿起桌上的酒杯用力一砸，砸中江小雨的臉部，送醫後縫了30針，江小雨也提告求償49萬元。台北地方法院審理，認為「酒店工作性質非常注重容貌」，又江小雨正值花樣年華，判決林男應賠償22萬978元，全案可上訴。

根據判決，事情發生在2017年9月6日，江小雨陪著游姓友人與林姓男子在包廂內談判，但氣氛火爆，林男盛怒之下，抓起桌上的玻璃酒杯往游男方向丟擲，不偏不倚正中江小雨的臉，造成江小雨鼻樑、額頭等處撕裂傷、挫傷，血流不止。當時江小雨被緊急送醫院，縫了30針，還得接受整形美容，才能恢復往日容貌。

江小雨對林男提告傷害，並提起民事訴訟賠償。傷害部分，林姓男子被判拘役50天，得易科罰金5萬元。民事部分，江小雨強調，光醫療費用就花了15多萬元，而她為了照顧生病的母親，平常是美甲師，再到酒店工作兼差，但現在至少3個月無法工作，損失高達13萬9000多元，加上精神損害，向林男求償共49萬4384元。

林男辯稱，他在擔任經紀，也會到餐廳當廚師，平均月收入4萬到5萬元不懂，江小雨認為他經常上酒店炫富，其實是在工作，願意賠償15萬元。

法官認為，江小雨正值花樣年華，在酒店工作對外表相當重視，臉部受傷不僅影響工作，也影響情緒，精神撫慰金部分，認定林男應賠償5萬元，加上4500元醫療費、傷口美容費用2萬6584元、工作損失13萬9884元，林男一共需賠償江小雨22萬多元，全案可上訴。

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