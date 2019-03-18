▲ 五股興珍里長鄭國榮伴讀學才藝，讓弱勢孩童完善學習空間。（圖／新北市民政局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

為照顧弱勢家庭，讓家長不用擔心孩子的課後照顧問題，新北市五股區興珍里長鄭國榮夫妻積極爭取經費，2018年7月成立「心真築夢基地」，不僅每週二、三、四免費課後照顧，在學科以外，也開辦音樂、舞蹈及農作課程，讓學生有機會學習多元課程，提高他們的人文素養，擴展不一樣的視野。

鄭國榮里長的老婆楊惠婷是社區發展協會理事長，夫妻齊心協力投入里內關懷弱勢服務，近期以「興珍社區兒少陪伴計畫」播種愛苗，期盼透過陪伴計畫幫助學童快樂成長。

鄭國榮夫妻不僅陪伴孩童學習，也請來音樂及舞蹈老師，藉由其自身專業領域教導孩童課本外的知識，不僅開拓了孩童的學習領域，也解決了他們課業上的難題，更讓家長得以安心外出工作。另外，農作課程則由里長夫婦帶領學童栽種蔬菜定期澆灌。

理事長楊惠婷說，因為里內沒有公園，特別闢開心農場，讓孩子可接觸土地歡欣收割，體驗務農實作學習感恩、培養社區意識，同時也可以看到萬物皆有生命，在哪裡有努力就會有開花結果。

鄭國榮說，「心真築夢基地」位於福興宮1樓，是20位學童寫作業、上課及用餐的秘密基地。基地的課程大多由專業老師規畫，主題多元具啟發性，就連營養餐食的食材也來自孩子們自己所栽種，不但特別有成就感，吃起來也特別美味可口，從此不再挑食。

來自印尼新住民家庭的林慧欣與林慧盈，姊妹倆分別就讀更寮國小三年級及五年及，原本個性害羞內向、不善與人互動，加入基地後，姊妹倆漸漸願意嘗試跨出，開始主動向大家分享課程所學心得，也會主動協助拔菜及清除菜根。

林慧欣笑著說，我最期待每次下課後到基地，農作課時里長教我們種空心菜，定期澆水、拔雜草。音樂課時，老師教我們利用回收的寶特瓶製作樂器，還有手工藝的彩沙瓶課程，每個瓶子每個人的配色都不同，很好玩。

地方行政科長陳炳仲表示，五股興珍里內90%是工業區，過去環境髒亂，2011年起里長鄭國榮帶領志工整頓環境，打造2條健康步道，總長度約1千公尺，他並帶領志工打造可食地景種植蔬果，曾獲內政部及新北市特優里長表揚，並連續6年獲得里環境認證5星級肯定，及內政部優質治安社區，里政服務備獲肯定。