記者郭世賢／新北報導

新北市萬金石馬拉松17日清晨6時30分開跑，在萬里太平洋翡翠灣熱力開跑，新北市長侯友宜與中華民國田徑協會理事長葉政彥等人，一同為選手鳴槍開跑，國際田徑總會（IAAF）觀察員Massimo Magnani全程觀賽，來自29個國家近350位外籍選手參加，其中超過40位國際馬拉松菁英選手來挑戰，沿途有熱情的地方民眾組成加油團，展開一場兼具國際專業及歡樂運動嘉年華。

▲ 國際銀標萬金石馬拉松，萬人齊聚北海岸開跑。（圖／記者郭世賢攝）

市長侯友宜表示，萬金石今年第17屆，自己就參加了12次，一路看著它成長，從地方型的比賽躍升為國際銀標認證賽事，要感謝所有團隊的努力，從賽事的安排、地方的投入、交通與醫療單位的協助，以及整個服務品質的提升，逐項符合國際認證標準，優異的選手可藉此提高積分爭取奧運資格，不僅培育更多臺灣具潛力選手，也讓許多熱愛跑步的朋友站上這個自我挑戰的國際舞台，希望未來持續努力朝金標籤邁進。

體育處表示，今年活動主題「#17來WAN」廣邀全球跑者一起來同樂，邀請到世界排名前300共計20多名國外菁英好手一同較勁，4小時全程電視直播放送全球五大洲，萬金石不僅是一項馬拉松盛會，同時在國際展現臺灣特色文化的機會，賽道沿途可以欣賞萬里、金山及石門最美麗的維納斯海岸，並感受當地居民的加油熱情。

另外，今年萬金石與跑友互動更用心，賽前系列活動有測5000、進階班的訓練營，以及17美食、17旅遊等網路活動，還從參賽名單中隨機抽出300位跑者姓名，特別製作加油板分布在賽道上，選手找到專屬個人加油板開心合照，每公里程數的告示牌上更發揮創意對話鼓勵跑者，皆引起很大迴響。還有許多運動名人參與，起跑有「運動甜心林明禎」及「最速女律師」邱靖貽領跑，終點線有「跨欄王子」陳傑、「森林王子」張泰山等人迎接，為跑者掛上象徵萬金石馬拉松獨一無二的完賽獎牌。

▲ 國際銀標萬金石馬拉松，萬人齊聚北海岸開跑。新北市長侯友宜（中）、中華民國田徑協會理事長葉政彥（右）、國際田徑總會（IAAF）觀察員Massimo Magnani（左）。（圖／記者郭世賢攝，下同）