▲ 新北首場「愛情來了」未婚聯誼，「專屬愛情照相館」開麥拉。（圖／新北市民政局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市政府民政局今年首場「愛情來了」未婚聯誼，17日在充滿芬多精與亞熱帶雨林的三峽大板根登場，78位來自各行各業的單身男女，進行一系列的闖關遊戲、分組談心及共進下午茶等活動，在活動的催化下，最後共有13對配對成功，配對率33.3%。

民政局表示，新北市辦理未婚聯誼活動至今邁入第7年，開辦以來，每次都引起熱烈回響，每次主題均不相同，場場爆滿，已成功配對484對，還未報名成功的來電希望加場辦理。

▲「專屬愛情照相館」拍攝一系列到白頭偕老的照片，拍出屬於自己的愛情藍圖。



民政局戶政科長顏耀明表示，這次活動特別設計，以拍照方式呈現的「專屬愛情照相館」，拍攝一系列相識、相戀、求婚、結婚、養兒育女到白頭偕老等背景照片，製造浪漫的氛圍，透過鏡頭呈現男女雙方相遇、相知、相惜，最後步入禮堂的甜蜜，拍出專屬自己的愛情藍圖。

另外，民政局還準備了烤乳豬及豐盛的烤肉大餐，增加參加男女互動機會，從升火、備料到上桌享用，都必須共同合作，不僅能各自展現手藝，也讓參加的男性，有機會表現貼心舉動，擄獲女生芳心。

家住泰山的朱先生表示，父母是參加我愛紅娘聯誼認識結婚，爸爸一知道民政局舉辦聯誼活動，就大力說服自己來參加，希望可以跟他們一樣透過聯誼找到攜手的伴侶。家住新莊的余媽媽去年開始關注坊間的聯誼活動，常常會上網搜尋相關訊息，得知民政局辦的未婚聯誼活動有口碑，馬上就幫女兒報名參加，期許女兒找到有緣的另一半。

▲ 透過鏡頭呈現男女雙方相遇、相知、相惜，最後步入禮堂的甜蜜，拍出專屬自己的愛情藍圖。