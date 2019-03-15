新北拆除「低度利用」漁港　恢復海岸「原貌縮時攝影」呈現

▲ 新北拆除低度利用漁港，永興漁港拆除後恢復海岸原貌。（圖／新北市漁業處提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市海岸線長約145公里，漁港有28座，由於環境變遷，針對失去漁作功能的漁港，新北市政府率先執行前瞻建設「全國水環境改善計畫」老梅、中角及永興漁港移除工程，為全國首例將低度利用漁港設施拆除。透過永興漁港拆除作業縮時攝影紀錄，讓民眾瞭解恢復海岸原貌過程。

永興漁港位於跳石海岸中段，屬重要觀光遊憩據點，如恢復自然海岸，對於海岸生態環境及景觀遊憩等均具有正面效益，因此將漁港既有設施拆除，為全國水環境改善指標案例。

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▲ 新北拆除低度利用漁港，永興漁港拆除前。

新北市漁業處指出，漁港設施拆除有別於一般陸上構造物拆除工程，需以數值模擬方式評估海岸粒徑、坡度等對於拆除前後之波、流及海岸地形安定性，另蒐集計畫區核一、核二電廠歷年生態調查資料，確定漁港附近無特殊生態且無特別以漁港設施棲息之生物，此外，因公路緊鄰海岸，故亦須計算海岸還原後可能產生的溯浪高程，確保道路使用及陸上建築的安全。

經濟部水利署日前，會同農委會及專家學者等多人，蒞臨老梅、中角及永興漁港進行訪查後，本工程執行成效受委員肯定，並表示一般漁港因功能需要，防波堤深入海岸，易造成沿岸流及漂沙平衡影響，新北市政府將低使用度漁港拆除、恢復自然海岸風貌，值得肯定。

農業局長李玟表示，將老梅、中角及永興漁港等低度利用漁港設施拆除為全國首例，這對漁港的經營、管理是新的里程碑，藉由永興漁港移除工程縮時攝影讓大家觀看這別具意義的時刻，希望有拋磚引玉造成共鳴，大家共同為漁港、為生態付一份心力。

永興漁港移除工程施作歷經1年，現場作業影片分4階段呈現，施工前、防坡提拆除中、整平作業及完工後，縮時攝影紀錄可上新北市政府漁業及漁港事業管理處Youtube連結觀看：https://youtu.be/ipbDkG1mfZs