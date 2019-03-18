番薯比籃球大！中埔老農友4個月種出巨無霸　歸功於羊糞　

▲中埔鄉85歲老農黃喜源（圖右）種出比人頭還要大上一倍的番薯，狀如籃球引發當地民眾及農民熱議。（圖／記者翁伊森攝，下同）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義縣中埔鄉85歲老農黃喜源，平常農作栽植金瓜、柳丁，在家人建議下加種紫心番薯想要供作自用，及社區據點長輩點心用，卻意外種出直徑長約30公分、重約14台斤，比一般成人頭還大上2倍的的「巨型番薯」，形狀就像籃球，黃姓老農喜出望外，對於友善農作下可以種出這樣的農作物，看到的民眾都直說「夭壽大」。

黃喜源表示，自己已經85歲，下田耕作也將近70年，從未收成如此肥碩的農作物，日前手掘蕃薯時，驚覺枝藤部分相當｢壯碩｣，再往下挖時發現番薯宛如巨型球狀物，一個大人用手抱還相當吃力。

黃喜源說，種番薯是無心插柳，對於才4個多月的番薯能長這麼大，應該歸功於自己弟弟羊牧場的排泄物，原本是要用來施肥柳丁園羊糞，卻因為日前大雨混在一起流向番薯田，養分被番薯田整個吸收，才有如此驚人發現。

聽聞巨型番薯出土，鄰近民眾紛紛跑過來一睹真面目，有人說｢這樣的尺寸可以展覽了！ ｣、｢突變的！ ｣，也有人說這要很有福氣才能種的出來，只能說身經百戰的農民看到這樣的巨型番薯，沒有人不感到驚訝。