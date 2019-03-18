「被歹徒挾持」小黃超速遭開單　運將有報案！法官判免罰

▲計程車運將因超速吃3500罰款，但他喊冤，是遭到歹徒挾持，開車的不是他。（圖／示意圖／翻攝自免費圖庫Photock）

記者楊佩琪／台北報導

一名計程車運將日前行經新北市瑞芳台62甲線時，被開了一張超速單，挨罰3500元，不過運將喊冤，強調當時他「被歹徒挾持」，超速時是歹徒開的車，似乎在躲避仇家，請求撤銷罰單。台北地方法院認為，該名運將事後有向派出所備案，排除有謊報的可能，裁定罰單撤銷。

根據判決，計程車行表示，該名運將的車子是在2018年7月8日晚間，遭到不明人士挾持，要求沿著台北市南京東路五段前往中央研究院，再轉往基隆，但因運將對路不熟，中途改由挾持者開車，後方還有詭異車輛不斷追趕，挾持者因此猛踩油門，造成超速的狀況。直到抵達瑞芳、萬里一帶挾持者才下車。驚魂未定的運將待隔日，情緒較為平復後，到派出所報案。

台北市交通裁決所則認為，測速照相機確實有拍到該輛計程車超速25公里，且「挾持說」無憑無據，希望法官駁回運將的請求。

不過法官認為，確實包括路口監視器、函詢警方說明，都無法證明計程車遭人挾持，但運將確實也有向派出所備案的紀錄，不會不知道若是謊報，將吃上誣告罪，因此不排除計程車的確有被挾持的可能，裁定撤銷罰單，全案可上訴。

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