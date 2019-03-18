「曉萌」加LINE！1個月被點數詐騙500多萬　知名教授26歲兒輕生亡

▲學者兒子在半醉半醒之間加了陌生女「曉萌」的LINE，沒想到因此被騙500多萬元，選擇走上絕路。（圖／示意照／翻攝pixabay免費圖庫）

社會中心／綜合報導

一名知名智庫教授沉痛指控，26歲兒子被一名暱稱「曉萌」的女子詐騙買遊戲點數，見對方稱若不繼續買點數，就會把曉萌賣到酒店，他被騙超過500萬元，最後選擇輕生。這名痛失兒子的學者認為，業者「不多管閒事」似乎成了商機。

《自由時報》報導，教授控訴，兒子在2018年10月下旬到11月中旬購買上百筆遊戲點數，單筆金額最大超過3、40萬元，小筆約5000元，基本上都在超商和3C通路購買；兒子曾5小時內向同一名店員購買超過60萬元的點數，卻未被對方阻止。

報導說，教授兒子在一場飯局半醉半醒之間，加了陌生女「曉萌」的LINE，對方誆騙自己家庭生活困苦才會下海援交；詐騙集團又用另一個帳號假扮黑道，恐嚇兒子若不繼續買點數，就會把女子賣到酒店。

▼教授控訴，兒子在不到1個月的時間購買上百筆遊戲點數。（圖／示意照）

學者表示，曾要求銀行提供信用卡附卡的刷卡紀錄，但業者都沒通知，無視主卡人的權益；且兒子被騙過程中，包括超商、3C賣場、銀行和遊戲業者明明有很多機會可發現異常制止，但都選擇「不多管閒事」完成每筆交易。

這名教授希望點數詐騙被政府列為洗錢防制項目，只有在通路商、銀行和遊戲業者等各環節間，建立起防詐騙機制及附帶賠償責任，才能讓悲劇不再發生。

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