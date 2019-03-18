幼教女師逛光南撿到2000元　當兒子面前塞進口袋反賠5000元

記者黃翊婷／綜合報導

新竹李姓女子去年7月9日晚間8時許帶著兒子到連鎖批發商場光南消費，恰巧發現地上有2000元鈔票，竟然當著小孩的面前撿起來並放進口袋，最後反而被依侵占遺失物罪起訴。新竹地院法官認為，李女身為幼教老師卻做了最壞的示範，但考量到她已經返還金錢，還加碼賠償失主5000元，因此判處免刑，希望她能從中記取教訓。

▲李女事後不僅返還撿到的2000元，還加碼賠償5000元向失主道歉。（示意圖／記者張一中攝，與本文當事人無關）

李姓失主指控，當天晚間前往光南消費，沒有注意到遺落2000元鈔票，後來發現錢不見了，急忙回到店內尋找，但並沒有找到，只好請店家調閱監視器畫面查看，同時報警處理，結果竟然看到李女把錢撿起來再放進自己的口袋。

據了解，49歲的李女是一名幼教老師，當天帶著兒子外出，卻當著孩子面前把別人遺失的錢占為己有，做了最壞的示範；不過，她挨告之後立即將2000元返還，同時賠償5000元給失主，雙方達成和解。

▲李女身為幼教老師，撿到錢卻沒有在第一時間交由店家處理或拿到警局招領。（示意圖／取自免費圖庫pakutaso）

新竹地院法官認為，李女的行為顯然欠缺尊重他人財產的觀念，只是考量到她素行良好、沒有前科，犯後態度良好且侵占的金額也不多，既然當事人雙方已經達成和解，可見她有盡力修復犯罪所造成的損害。

法官強調，李女是一時失慮才會觸犯《刑法》第337條的侵占遺失物罪，但情節輕微顯可憫恕，如果按照《刑法》第59條規定減輕刑責，仍稍嫌過重，於是改依同法第61條第1款前段規定，以簡易判決判處免刑，期望她記取這次的教訓，不要再因為一時的貪心而觸法。