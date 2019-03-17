闖入檢察官宿舍「你家就是我家」　還請朋友上門作客

▲台北地檢署位在中正區的無人宿舍，遭人侵入「你家當我家」住了下來。（圖／資料照／記者林裕豐攝）

記者楊佩琪／台北報導

台北市一名楊姓男子，闖入台北地檢署一無人使用的員工宿舍，將自己所有家當，通通擺放進該間宿舍「你家就是我家」，還對朋友謊稱房子是他租的，邀請來家裡作客，就這樣住了10多天才被發現，被檢方依竊佔罪起訴，台北地方法院判決拘役40天，得易科罰金。

根據判決，45歲楊姓男子發現位在中正區台北地檢署的員工宿舍無人使用，大膽闖入，將所有家當全搬了進去，例如開飲機、筆電、衣物等，以及一台電動腳踏車，宛如「你家就是我家」免繳房租就「住」了進來。

楊男對外向朋友宣稱租下不錯的房子居住，並邀請友人到前來做客，就這樣住了13天，但因楊男另案被通緝，被警方掌握行蹤，循線找到楊男，才發現這起離譜的侵占案。

但楊男面對警方訊問，還辯解房子是他租下來的，只是經過查證，該間宿舍台北地檢署根本沒有進行配住，沒房東何來房客，楊男這才坦承侵占，被檢察官依普通竊盜、竊佔等罪，提起公訴。

法官認為，楊男才因竊盜、偽造文書、毒品等案件判刑入獄，服刑期滿卻還不思悔改，5年內故意再犯法，應以累犯論處，依竊占罪判決拘役40天，如易科罰金，以每日1000元折算。

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