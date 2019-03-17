為訪韓國瑜爆衝突！中天主播「卡脖撞胸女記者」發文互嗆　東森要告了

記者鄒鎮宇／綜合報導

台南市立委補選候選人謝龍介與高雄市長韓國瑜造勢時，東森新聞台女記者與中天新聞台記者王又正為了搶位而發生肢體衝突；由於肢體碰觸部位敏感，雙方透過網路不斷交鋒。對此，東森新聞台也決定要對王又正提告。而資深媒體人、前華視新聞部總監陳季芳對此也評論，跑新聞本就沒有再互讓，若要讓就「下次請早」，若拿性別出來炒就是「笑話一則」。

為爭搶良好位置採訪韓國瑜，東森女記者與王又正分別往前擠，而這段「卡位戰」也透過影像被網友瘋狂轉發。事後，女記者以「職場暴力、公然性騷擾」為題發文，痛斥王又正以知名度扭曲事實，「王先生當時用手肘大力攻擊我的胸部，以及用手肘勒脖等動作，這難道不是對女性工作者的不尊重，公然施暴和性騷擾嗎？？」

▲▼中天與東森記者在採訪時，發生肢體衝突。（圖／東森新聞）



事後，王又正也在臉書發文反擊，認為女記者用女性的自尊做文章，故意用不堪的字眼對他進行「道德綁架、人情謀殺」，也說自己遭到抹黑，當下的情況是女記者硬卡在韓國瑜及謝龍介中間，他為了將謝龍介拉到台前才會出現這樣的行為。

王又正說，女記者卡不到位便推擠，讓他差點跌倒，當他頂回去後就被以「暴力」、「她是女生」為由控訴，「我就要乖乖被他欺負？」「彼此都是同業，這種惡性競爭沒意思，我能體諒你們的壓力，我也從不會惡意攻擊任何人，但這次，你們的行徑，讓人忍無可忍。」

▲另名東森女記者也遭推擠。（圖／東森新聞）



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有網友發文支持女記者說，「不管是不是在職場，希望大家都能尊重女性....加油」、「太誇張了，譴責暴力」、「這影片真的每看一次，就生氣一次，妳受委屈了~~~」、「還好嗎？感覺對方真的很用力」、「真的很惡劣！支持提吿」。

也有人支持王又正留言，「女生明明在後面，卻一直要擠到最前面，前面的人當然會不高興擠回去」、「我挺王又正，我是男的我也不會讓那個女的」、「真的是惡人先告狀耶！太離譜了」、「影片很清楚，見招拆招吧！」「誣衊抹黑你的，一律提告吧！」

▲東森決定要對王又正提告。（圖／翻攝臉書）



該名女記者也在17日晚間8時30分許透過臉書表示，「我在公司協助下，已對王又正及杏仁哥提告，盼司法還原真相還我一個公道。感謝東森工會以及公司捍衛女性記者在採訪時應有的權益及尊重，所有不理性網友對我的批評及漫罵我予以尊重，但我也將保留其法律追訴權」、「我本人再次重申，譴責職場暴力以及性騷擾，把造勢場合還給候選人，還給媒體採訪者一個安全的採訪空間，謝謝大家」。

對此，資深媒體人、前華視新聞部總監陳季芳也針對此事發文說，「以前在報社、周刊幹記者，看電視記者不太順眼。每逢大陣仗，他們總要我們『讓一讓』，免得遮住他們的攝影機。我是絕對不讓。你要攝影，我要拍照；就算不拍照，我也得瞧得仔細。要我讓一讓『下次請早』，硬擠就給你一個肘拐子。跑新聞就是這麼回事，沒有誰讓誰的。先來後到，誰先站好定位，如釘入地，不動分毫。不然就打一架。如今電視記者和電視記者搶位置吵成了新聞；連性別、性騷都拿出來吵，很丟人。其實誰也用不著同情，就是笑話一則罷了。」