正妹女隊員遭消防小隊長性侵　求償2000萬法院判賠409萬

▲女消防員遭小隊長性侵，求償2000萬卻只獲賠409萬。（圖／取自免費圖庫Unsplash）

記者李忠憲／台中報導

前台中市消防局李姓小隊長覬覦同分隊正妹女隊員小嫻（化名），藉故灌酒後潛入女備勤室對她伸出狼爪，性侵得逞。李男惡行曝光後，除刻意脫產更誣指小嫻與替代役男有染，二審判12年上訴中。小嫻罹患「急性壓力性反應與社交恐懼症」，無法擔任外勤，工作、家庭影響甚鉅，向李男求償2千萬，台中地院審結，判賠409萬餘元，全案可上訴。

判決書指出，李姓男子2015年擔任台中市消防局某分隊小隊長，因覬覦同分隊長髮女隊員小嫻美色，10月30日晚間與隊員聚餐時，先藉故勸酒「多喝一點」、「比較好下手」。等她酒醉回女備勤室休息時，李男通訊軟體LINE傳訊「強你」、「插你」等淫穢言語給小嫻。

李男不久後潛入備勤室，用身體壓住她後上下其手，因對方反抗，他只能用手指性侵得逞。小嫻因喉嚨被李男手指插入，直呼想吐，趁李男鬆手後趕緊逃到浴室沐浴間關起門，李男緊追，趁小嫻趴地從門縫查看時，猛抓頭髮將她拖出性侵，最後因身分被認出，趕緊離開現場。

李男一審遭依強制性交罪判10年，台中市消防局將他免職。他不服上訴，二審認為他惡意脫產，否認犯行，更誣指小嫻與幫助她的替代役男有染，重判12年，褫奪公權6年，全案目前上訴最高法院中。

小嫻也向法院提出損害賠償訴訟，她向法官表示，事發後，她罹患「急性壓力性反應與社交恐懼症」，經常作惡夢、呆坐廁所內，甚至騎車自摔，身心受創。當時已是準人妻，雖然仍有結婚，但人生從彩色變黑白，曾留遺言給先生，並數度自傷輕生，幸福美好未來遭摧毀殆盡。她工作因此大受影響，只能轉任內勤行政工作，無法繼續擔任外勤。據此求償醫藥費4萬多元、薪資損失1025萬餘元、精神慰撫金1000萬元，約2030萬。

承審法官認為，小嫻罹患「急性壓力性反應與社交恐懼症」，依文獻記載有機會治癒，薪資損失以10年計共365萬餘元，精神慰撫金尚屬過高，改判80萬，最後判李男應賠償409萬餘元。

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