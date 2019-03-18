「考驗他是否真心愛妳」幫男友債主口交　女友告性侵卻輸了

▲小美指控遭趙男性侵。（示意圖／記者黃克翔攝，與本文當事人無關，下同）

記者黃翊婷／綜合報導

台中市趙姓男子被指控為了向吳姓友人討債，先是透過臉書加對方女友小美（化名）好友，再以「考驗他是否真心愛妳」為藉口相約到飯店見面，卻趁機撫摸大腿、胸部，甚至逼迫口交。不過，雖然小美控訴遭到性侵，但台中高分院法官認為，3人下樓離開飯店時還有說有笑，加上查無性侵的跡象，因此裁定趙男無罪。

檢方起訴書中提到，趙男2017年2月28日透過臉書加小美為好友，再以考驗吳男為由，約女方到飯店，並從旁指導要告訴男友她是被網友丟在飯店，需要有人帶錢來付款才能離開，卻趁著講電話的時候伸出鹹豬手偷摸大腿、胸部，甚至試圖親吻；後來吳男真的趕到飯店，他則立即躲進廁所，由女方前去應門。

▲趙男坦承有要求小美幫忙口交，但一切都是你情我願。（示意圖／記者趙于婷攝）

但由於付錢的事情一直討論不出結果，吳男講到尿急想上廁所。這時，趙男知道已經沒辦法再躲下去，才從廁所裡走出來，逼問對方到底什麼時候要還錢，甚至抓著衣領推胸口嗆聲，接著再次親吻小美並要求口交。

趙男坦言，當天確實有和小美到飯店見面，也有要求口交，但過程中絕對沒有任何強迫行為，「她沒有明白表示願意，也沒有拒絕，所以我沒有違反她的意願，而且這次的行為也和討債無關。」

▲小美與吳姓男友、趙男一同離開飯店，3人有說有笑，與一般遭性侵的受害者反應不同。（示意圖／ETtoday資料照）

雖然小美事後指控遭到性侵，但檢警調查後發現，整個過程中吳男曾3次到場，她卻沒有做出任何求救的行為，且第一次抵達飯店時也未向工作人員求救，硬要說是因為害怕男友遭毆打而隱瞞，實在有點牽強。

台中高分院法官則認為，小美與趙、吳兩人一同離開飯店時，談話自在、有說有笑，反應與一般遭受性侵害的受害者不同，加上檢方提出的證據存有多項疑點，也查無其他積極事證證明趙男有強制性交或乘機性交的犯行，本於無罪推定原則，最後仍維持一審見解，判決趙男無罪，全案仍可上訴。