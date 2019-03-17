巴基斯坦老闆拉鐵門「撲倒」女客　液體噴濺衣服成鐵證

▲巴基斯坦籍服飾店老闆假借推銷精油，在店內性侵女客人遭判刑。（圖／示意圖／翻攝自免費圖庫Pixabay）

記者楊佩琪／台北報導

一名巴基斯坦籍服飾店老闆阿里(音譯)，被控覬覦女客人美色，拉下鐵門不讓女客離開，還推倒女客人，強逼打手槍並指侵得逞。阿里辯稱雙方合意，其台籍妻子也未丈夫喊冤，但高等法院未採信其證詞，依強制性交罪判決3年8個月有期徒刑。最高法院日前駁回其上訴，全案定讞。

40多歲已婚的阿里，和妻子在台北市內湖區經營中東風服飾店，被控於2014年8月，看上一已結帳女客的美色，以推銷精油為由留下女客，並在地上舖好白布。女客以為是要示範精油使用，不料阿里突然拉下鐵門關店，並抓住女客的肩膀，將其推倒在白布上，強行剝去女客的衣物，指侵得逞。

結束後，阿里還不放過女客人，就在女客匆忙穿上衣物欲離去時，抱住女客，並自後方以生殖器磨蹭女客臀部，且拉住女客的手要求替他「打手槍」。

士林地方法院審理，法官根據女客的說法，及醫院診斷書上所證明女客的右臉有吻痕、處女膜有裂痕等，認定阿里犯下強制性交、強制猥褻等罪，將阿里判處4年2個月有期徒刑。

不過阿里喊冤，強調和女客是你情我願，阿里的妻子也為了丈夫辯解。但高等法院並未採信，改判3年8個月有期徒刑，最高法院駁回上訴，全案定讞。另民事部分，女客人向阿里求償100萬元精神撫慰金，士林地方法院判決阿里須賠償35萬元，阿里上訴，但也遭駁回定讞。

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