立委補選決戰316 ETtoday雲端最前線看輸贏

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4席立委補選，藍綠戰況激烈，新北市與台南市殺到見血，韓流效應太強讓民進黨兩位候選人郭國文和余天陷入苦戰，兩黨傾全力動員輔選，國民黨禿子、漢子、燕子三子南北趕場催票，民進黨府院黨高層輪番固票，韓流大戰民進黨，勝負即將揭曉。ETtoday《雲端最前線》16日晚間六點至八點，特別規劃「決戰316立委補選特別報導」，請關心選戰的網友鎖定ETtoday《雲端最前線》。

▼由左至右為鄭世維、余天、謝龍介、郭國文。（圖／合成照）

新北市、彰化縣、台南市及金門縣等4席立委補選316登場，被視為2020年總統前哨戰，國民黨延續去年1124選舉的勝選氣勢，讓民進黨倍感壓力。台南第二選區及新北三重，向來是民進黨深綠選區，2008年民進黨最低谷時，也從未失守。但韓流效應卻讓綠營在這兩區搖搖欲墜，兩黨都有輸不得的壓力，因而讓向來投票率不高的立委補選升高為大選規格。

新北市三重、台南市第二選區、彰化縣第一選區、金門4選區從16日上午8點開始投票，至下午4點結束後即進行開票，開票作業可望在晚間6點結束。ETtoday《雲端最前線》晚間六點至八點「決戰316立委補選特別報導」直播，要請立法委員費鴻泰、新北市議員陳明義、民進黨副秘書長徐佳青、資深媒體人陳敏鳳、資深媒體人黃暐瀚一起參與立委補選開票結果，請關心選情的網友鎖定ETtoday《雲端最前線》。