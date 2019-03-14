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晚上秒變天！中部以北「挾雨探15℃」　今起每2天迎1次乾溼轉換

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▲大雨,豪雨,下雨,豪大雨,颱風,雷陣雨。（圖／記者林敬旻攝）

▲氣象局指出今晚中部以北有降雨機率。（圖／記者林敬旻攝）

記者曹悅華／台北報導

一到晚上馬上變天！氣象局指出，今（14）晚鋒面通過，受到東北季風影響，中部以北、東半部和南部山區轉濕涼，會有局部短暫雨，一直下到明（15）上半天，北部低溫下探15度，且接下來呈現「兩日一變臉」，轉乾、轉濕的頻率大約為一到兩天，民眾務必多加留意。

▲▼ 。（圖／中央氣象局）

請繼續往下閱讀...

▲今天到下週一天氣每兩天變一次 ，乾溼轉換頻繁。（圖／中央氣象局）

氣象局提醒，「春天孩子面，兩日一變臉」，未來幾天天氣變化節奏快，轉乾、轉濕的頻率大約為一到兩天，持續下雨的時間不長，有時甚至相對穩定。今晚到明清晨，受到鋒面通過及東北季風增強影響，北東有短暫陣雨；週五（15）、週六（16）在東北季風影響下，天氣偏涼，不過降雨會逐漸減少；週日（17）、下週一（18）台灣附近水氣增加，全台各地稍有降雨。

▲▼14日氣象。（圖／中央氣象局）

▲衛星雲圖。（圖／中央氣象局）

氣象預報員林定宜補充，這幾天天氣變化的確比較快，今晚開始中部以北、東半部和南部山區轉涼，有局部短暫雨機率，到了下半天雨勢趨緩，北中南平地雨都會停，僅山區有零星短暫雨。溫度部分，北部低溫探15到16度，其他地區17到18度；明天高溫方面，北部和東部18到21度，中部和台東22度，南部則是28度。

林定宜提醒，週五開始轉乾，到了週日和下週一又有微弱鋒面掠過，北部、東北部會有短暫陣雨，提醒民眾出門最好攜帶雨具，以免淋成落湯雞。

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晚上秒變天！中部以北挾雨探15℃　每2天1次乾溼轉換
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關鍵字：氣象雲,下雨,天氣,降雨,氣溫

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