「炸彈氣旋」襲擊美德州　小飛機在地面「旋轉跳躍」

▲德州「炸彈氣旋」肆虐，卡車吹翻倒地。（影／Blake Brown Photography FB）

國際中心／綜合報導

美國德州阿馬里洛（Amarillo）地區近日颳起陣陣強風，接連的大風讓高速公路的聯結車都不堪負荷，40多輛的卡車當場被吹翻、倒地，大草原城的機場不少小飛機也損壞甚至在地面「翻轉」。根據外媒報導，近日襲捲美國中西部的強風被稱為「炸彈氣旋」，是一種溫帶氣旋急遽增強的現象，威力直逼颶風。。

▲車型巨大的聯結車被強風吹翻，可見強風威力。（聯結車示意圖／ETtoday資料照）





The sun is up, and it’s not looking good at Grand Prairie Municipal Airport. Here are our first shots of some of the planes damaged and flipped by this morning’s heavy winds and storms. Officials say could be 12-15 destroyed. @WBAP247NEWS @570KLIF pic.twitter.com/CZE3UifexQ — Scott Sidway (@ScottyWK) 2019年3月13日

阿馬里洛的強風風速持續達到64英里／小時（約102公里／小時），陣風更是高達80英里／小時（約128公里／小時）。許多聯結車開至半路，貨櫃便被強風吹離地面，車體重心不穩而翻倒至地面上。當地的高速公路上，更是多達40輛的大型卡車被吹翻。其中一輛被吹倒後，甚至滑行數十公尺到一旁的田野，可見其威力強大。

鎮上店家的屋頂也同樣遭受其害，許多屋頂被強風吹落，翻落至店門前停車的車輛。路邊的電線杆更是被連根拔起，隨風飄搖。「炸彈氣旋」威力猛烈，更伴隨著豪大雨雪，恐影響更多地區。