「炸彈氣旋」襲擊美德州　小飛機在地面「旋轉跳躍」

▲德州「炸彈氣旋」肆虐,卡車吹翻倒地。(影/Blake Brown Photography FB)

國際中心/綜合報導

美國德州阿馬里洛(Amarillo)地區近日颳起陣陣強風,接連的大風讓高速公路的聯結車都不堪負荷,40多輛的卡車當場被吹翻、倒地,大草原城的機場不少小飛機也損壞甚至在地面「翻轉」。根據外媒報導,近日襲捲美國中西部的強風被稱為「炸彈氣旋」,是一種溫帶氣旋急遽增強的現象,威力直逼颶風。。

▲車型巨大的聯結車被強風吹翻,可見強風威力。(聯結車示意圖/ETtoday資料照)





The sun is up, and it’s not looking good at Grand Prairie Municipal Airport. Here are our first shots of some of the planes damaged and flipped by this morning’s heavy winds and storms. Officials say could be 12-15 destroyed. @WBAP247NEWS @570KLIF pic.twitter.com/CZE3UifexQ