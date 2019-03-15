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好天氣到週日！北台灣低溫14度　熱低壓可能成颱

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▲▼衛星雲圖。（圖／翻攝中央氣象局）

▲衛星雲圖。（圖／翻攝中央氣象局，下同）

記者葉國吏／綜合報導

受到東北季風影響，北台灣低溫14度。另外今晨2點在關島南方海面有熱帶性低氣壓成形，預計將從帛琉海域前進。「是否能發展成颱風？則需要再觀察。」

中央氣象局預報員張承傳表示，今(15)日清晨受到鋒面通過影響，中部以北及宜蘭、花蓮出現明顯的雨勢，南部及台東也有局部降雨，白天之後水氣會逐漸減少，西半部降雨逐漸停歇，轉為多雲可見陽光的天氣，剩下山區及東半部仍有局部短暫雨。

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溫度方面，在東北季風影響下，天氣轉涼，清晨北台灣低溫只有14-16度，其他地方則在17-20度左右，白天北部持續有涼意，高溫約17、18度，中部及東半部和昨天相比，高溫也會下降，大約在21-23度，只有南部較為溫暖，高溫仍有26-28度。

▲▼衛星雲圖。（圖／翻攝中央氣象局）

▲潛勢路徑圖。

氣象專家吳德榮於「三立準氣象·老大洩天機」專欄撰稿指出，今(15)日上午起天氣將轉乾，北台灣降雨停歇、雲量逐漸減少，天氣仍偏涼；中南部平地多雲時晴，白天舒適至微熱、早晚涼；山區及花東仍有局部短暫雨的機率。北部高溫約在20度、中部26度、南部29度、東部約25度左右。

明(16)日東北季風減弱，各地多雲時晴，清晨因「輻射冷卻作用」，氣溫降得很低(北台灣空曠地區最低溫約12度、都會區約在14度)，時間雖短暫、天亮後迅速回升，但清晨戶外活動，仍應注意！週(17)日各地多雲時晴，白天舒適微熱早晚涼，日夜溫差大。

▲▼衛星雲圖。（圖／翻攝中央氣象局）

▲累積雨量圖。

另外，今晨2時在關島南方海面有熱帶性低氣壓，氣象局「路徑潛勢預測圖」及各國模式模擬皆顯示，未來偏西，朝帛琉海域前進。「是否能發展成颱風？則需要再觀察。」

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關鍵字：氣象,氣象雲,吳德榮

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