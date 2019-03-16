出席市值逾2兆磐石會　盧秀燕：現在流行拚經濟才是主流

▲蔡英文主持新任磐石會長林廷芳（左一）和舊任會長張經金交接典禮。（圖／記者鄧木卿攝）

記者鄧木卿／台中報導

磐石會16日上午舉行新舊任會長交接典禮，總統蔡英文、台中市長盧秀燕一起出席。蔡英文表示，從巨大機械、車王公司加碼投資，顯見產業對政府的信心；盧秀燕不但預告台中人期待20年的會展中心將在23日動工，還說目前不論是流行什麼，拚經濟才是主流。

磐石會上午進行第21屆、22屆會長交接，由錩泰工業董事長張經金交給勤美集團董事長林廷芳，106家會員公司全是上市上櫃，總市值超過2兆。

▲盧秀燕開心和新任會長林廷芳（右）、舊任會長張經金合照。（圖／記者鄧木卿攝）

盧秀燕首先表示，雖然中美貿易大戰，以及兩岸關係緊張，但她仍然秉持前店後廠，台中「富市三」的政見，鬆綁法令、輕稅簡政政策，一如磐石會的標語「雁行千里」，她也是燕子，所以代表著拚經濟的春天來了，台下隨即響起熱烈掌聲。

盧接著說，台北早在20年前就有展覽中心，而台中人期待20年的會展中心，即將在23日動工，未來產業界不用再遠赴外縣市或國外展覽，也能拿得到訂單，她還說，不管是流行什麼流，拚經濟才是主流。

▲盧秀燕專注聆聽台上致詞。（圖／記者鄧木卿攝）

半小時後抵達的蔡英文也致詞表示，政府未來會對產業界加大力道，採取客製化、單一窗口政策，讓產業增加投資，而從企業投資力道就可以知道，企業是否對政府有信心。蔡英文並感謝巨大機械加碼投資50億、車王電子投資20億，兩大產業都是投資在台中。

蔡英文和盧秀燕兩人事後和會員大合照後離去。