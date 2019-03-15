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燕子啟程「農民好收成」　盧秀燕江啟臣雙手緊握行銷香菇

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▲▼盧秀燕江啟臣合體行銷新社香菇。（圖／記者鄧木卿攝）

▲盧秀燕和江啟臣感情如姐弟般，一路上兩人雙手緊握。（圖／記者鄧木卿攝）

記者鄧木卿／台中報導

「燕子啟程　農民好收成」，台中市長盧秀燕15日上午合體立委江啟臣，一起行銷新社香菇，兩人都大推新社香菇是全國品質、最好吃的香菇，盧江兩人更是展現如姐弟般好感情，一路上兩人雙手緊握。

盧秀燕和江啟臣15日上午前往新社區農會，表揚第31屆全國十大神農獎得主廖秉鋐，及主持「中衛中心生鮮蔬果包裝廠」揭牌儀式，盧一下車，即受到大批鄉親簇擁，爭相合照，現場「媽媽市長，我愛妳！」不絕於耳。

▲▼盧秀燕江啟臣合體行銷新社香菇。（圖／記者鄧木卿攝）

▲新社區農會總幹事羅文正（左三）贈送盧秀燕香菇布偶。（圖／記者鄧木卿攝）

盧秀燕在新社區農會總幹事羅文正等人陪同下，主持「中衛中心生鮮蔬果包裝廠」揭牌儀式。

盧秀燕表示，政府和農會一直努力發展農民經濟，也會幫農民打開行銷國際的通道，她更向全國人民保證，新社出產的農產品，不論是枇杷、香菇等，都是全國品質最好的，至於農會所提的增添第二台香菇包膜設備，她也允諾和江啟臣一起協助。

▲▼盧秀燕江啟臣合體行銷新社香菇。（圖／記者鄧木卿攝）

▲盧秀燕大讚新社香菇是全國品質最好的香菇。（圖／記者鄧木卿攝）

▲▼盧秀燕江啟臣合體行銷新社香菇。（圖／記者鄧木卿攝）

▲盧秀燕主持「中衛中心生鮮蔬果包裝廠」揭牌儀式。（圖／記者鄧木卿攝）

她還說，未來包裝廠將用來作好蔬果分級工作，藉此提高台中農產品質，讓消費者享受第一手、品質最好、最新鮮的產品，將台中農產品行銷出去，讓農民賺大錢。

江啟臣也說，他在中央會全力作農民後盾，全力爭取訂單，讓農產品出得去、大家發大財。

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關鍵字：盧秀燕,新社香菇

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