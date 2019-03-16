交管案爭鋒　蔡英文見盧秀燕就虧：「盧市長交通管理不錯喔」

▲蔡英文（右一）和盧秀燕（左一）兩人在餐桌上互動熱絡。（圖／記者鄧木卿攝）

記者鄧木卿／台中報導

台中市長盧秀燕日前因為空污問題槓上總統蔡英文，盧指出，如果總統不幫忙改善台中空污，未來到台中，也不見得要配合交管。不料，盧蔡兩人16日上午一起參加磐石會會長交接典禮時首次碰面，蔡英文致詞時第一句話就虧說：「盧市長，交通管理不錯！」，台下隨即響起熱烈掌聲。

▲蔡英文，盧秀燕兩人相互敬酒。（圖／記者鄧木卿攝）

盧秀燕上午10點45分出席磐石會新舊任會長交接典禮，進入會場前接受媒體採訪，盧表示，上次「不改善空污、不配合交管」一言，已在臉書上解釋只是一種比喻，只是要展現出維護台中空品的決心，展現為母則強的勇氣。

至於待會總統前來，如何處理交管問題？盧秀燕表示，對次總統交管問題，她會全力配合，讓總統無後顧之憂，不過，她話鋒一轉的說，她非常歡迎總統前來台中，但也希望中央能趕快拆除中火部份機組，還給台中人乾淨空氣。

▲蔡英文，盧秀燕兩人聊得愉快。（圖／記者鄧木卿攝，以下同）

事實上，總統維安工作依然做得嚴謹，不但檢查所有人隨身提包、相機試拍以了解是否真的相機、拍照區一樣固定，而會場外同樣也是三步一崗、五步一哨，維安工作並未稍懈。

盧秀燕在座位上坐了一個小時，隨即起身到外面迎接總統，將近十分鐘後，兩人再一起走進會場，受到現場上百位磐石會會員起身並拍手歡迎。

蔡英文致詞一開始就說，「盧市長，交通管理不錯喔」台下立即響起熱烈掌聲，盧也拍手並微笑回應。蔡英文致詞後回到座位，和盧秀燕同桌，兩人相互敬酒，有說有笑，互動熱絡，打破外界認為兩人槓上的味道。