三萬民眾瘋韓流　盧秀燕：鄭世維先當選，韓國瑜才有可能當總統！

記者羅婉庭／新北報導



國民黨三重區立委補選候選人鄭世維15日的「選前之夜」卡司超強，現場聚集三萬多人，國民黨「禿子、漢子、燕子」三子齊聚助攻。高雄市長韓國瑜登台時，現場民眾不停高喊「選總統！」，讓鄭世維笑說，「先選立委啦」，而一旁的台中市長盧秀燕高喊，先讓鄭世維當選，韓國瑜才有可能當總統！

韓國瑜致詞表示，自己選前之夜原本要留在台南，但知道鄭世維父親人在加護病房，不拔管就是要等兒子出人頭地，前進立法院，因此決定北上助攻。



韓國瑜指出，三重鄉親給了民進黨那麼多機會，但人民看不到希望，這次大家神聖的一票一定要團結支持鄭世維，雖然補選選上只做10個月，但這是告訴民進黨執政不夠用心，鄭世維進到立法院，就是代表台灣人民已經覺醒，不會在被政黨綁架。 黨主席吳敦義表示，國民黨4席立委補選一定要贏下來，2020年國民黨才有機會重返執政、撥亂反正！

▲鄭世維三重選前大團結之夜，韓國瑜、盧秀燕、侯友宜站台。（圖／攝影中心攝）

吳敦義說，去年1124選舉，22個縣市國民黨贏了15個縣市， 12月25日更贏得了19個縣市議長，是了不起的成果！明天的立委補選有很大的決定性，希望選民用愛護支持韓國瑜的心情，支持鄭鄭世維，明天的票不只讓鄭世維當選，也讓國民黨在2020年重返執政！

前總統馬英九致詞表示，民進黨立委高志鵬貪汙被關，市議員陳科名也因為貪汙被收押，希望大家讓年輕、接地氣的鄭世維為大家打拚，國民黨中華民國才有希望。

馬英九強調，這是他第5次到三重來為賣菜郎鄭世維站台，鄭世維沒有顯赫家世、漂亮學歷、有錢爸爸，從基層出身，一步一步刻苦走來，從縣議員、到果菜公司，一路走來接地氣，受到大家肯定，不但可以爭取三重權益，也可以爭取全國權益。

▲三重立委補選，國民黨參選人鄭世維選前之夜，侯友宜，韓國瑜，盧秀燕到場支持。（圖／記者湯興漢攝）

▲鄭世維三重選前大團結之夜。（圖／攝影中心攝）