女大生衣航遇難遺物還在挖　男友只能帶走「一捧土」留念

▲土壤示意圖。（圖／CFP）

大陸中心／綜合報導

想在畢業前去非洲看長頸鹿的浙江女大生，搭上衣索比亞航空公司（Ethiopian Airlines）波音737 MAX 8 客機不幸罹難。男友日前趕抵空難處，想收集女孩的訊息、遺物卻徒勞無功，最後只能帶走事故現場的土壤留作紀念。目前衣航墜機現場所有殘骸和遺物已挖出，但分類工作還在進行中，8位陸籍遇難乘客中，已有6位家屬到場尋找親人遺物。

▲衣航空難飛機殘骸。（圖／路透社）

衣索比亞航空公司（Ethiopian Airlines）一架飛往奈洛比的波音737 MAX 8 客機10日失事墜毀，機上157人全部罹難；其中有8位陸籍乘客遇難，已有6位的家屬到場尋找親人與遺物。中鐵七局衣航員工張君表示，現在在做二次清理，怪手仍在開採當中。

▲空難中國乘客家屬抵達衣索比亞。（圖／路透社）

綜合陸媒報導，本次衣航空難中，有一位遇難者是浙江大學大四的女學生，將於6月畢業；這次去非洲是為了看長頸鹿，按照原定計畫男友從美國起飛，小情侶在非洲會合，但這份甜蜜約會，女主角將永遠缺席。

參與事故搜救的中鐵七局衣航員工王光輝表示，浙江遇難女孩的男友到達現場，搜尋女友遺物無果後，只能在空難處帶走一捧土留作紀念。

▲衣航空空難乘客登機證。（圖／路透社）

衣航也在墜機現場擺設靈堂，舉行哀悼活動，當地政府官員、領事館、企業人士皆來祭奠。身在衣索比亞的不少華裔居民，也自發性的來現場哀悼逝去的亡者。

王光輝說，空難現場主要救援工作已在當地時間11日結束，所有殘骸和遺物已全部挖出；挖掘工作於當地時間11號下午5點完成，目前正在清點殘骸與遺物，分類別放在不同的區域，衣索比亞派來現場的警察還在警戒線內，現場大家都很肅穆，氣氛很沉重，包括我們還有衣航的其他工作人員，正處於待命的狀態。

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▼衣航墜機現場。（圖／路透社）