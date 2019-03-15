環團揭發歐欣公司「水保計畫」　涉嫌偽造「新」證據

▲針對龍崎歐欣案水土保持計畫，環團再向台南地檢署提出新證據，請檢察官調查，也要求台南市政府撤銷歐欣水保計畫施工許可。（圖／記者林悅攝）

記者林悅／台南報導

針對龍崎歐欣案水土保持計畫，環團日前已控告歐欣公司涉嫌偽造文書，邊坡穩定分析資料有錯，3月15日上午再向台南地檢署提出新證據，請檢察官調查，也要求台南市政府撤銷歐欣水保計畫施工許可。

台灣水資源保育聯盟理事長陳椒華表示，歐欣公司涉嫌故意畫錯歐欣水保計劃場址的河川水系，根據內政部像片基本圖，於77、91、99年航空照相資料，歐欣場址掩埋區有溪流，但歐欣99年水保計劃核定本卻涉嫌畫錯溪流，溪流往北移，有明知且故意偽造嫌疑，已嚴重牴觸水土保持技術規範11條及187條，請檢察官定罪。

台南市環境保護聯盟黃安調理事長表示，推斷歐欣場區有湧泉地下水，因為環團於歐欣場址北邊約400公尺鑿井發現地下水，地下水高程與此地牛埔溪高程接近。環團也發現歐欣場址南邊約400公尺有泥火山、噴泉，整個歐欣場區位於斷層帶，有地下水，噴泉，根本不能當掩埋場。

台灣水資源保育聯盟前理事長李建畿表示，歐欣公司明知場址有牛埔溪，數十年來皆有水，涉嫌偽造沒有溪流，已有不實登載違法事實，故要求台南市政府盡速撤銷歐欣公司水土保持計畫施工許可，否則有圖利嫌疑。