柯黑韓黑命運大不同　李正皓：王世堅真男人、王浩宇小孬孬

▲王世堅、王浩宇。（合成圖／記者林敬旻、資料照）

政治中心／綜合報導

國民黨草協聯盟發起人李正皓15日在臉書表示，台北市議員王世堅、桃園市議員王浩宇，一個是柯黑、一個是韓黑，同樣是抨擊政壇當紅炸子雞，王世堅打台北市長柯文哲就越打越紅，王浩宇打高雄市長韓國瑜卻越打越黑，原因出在王世堅是真男人，而王浩宇則是小孬孬。

李正皓指出，為什麼一個柯黑、一個韓黑，同樣是抨擊政壇當紅炸子雞，王世堅打柯文哲就越打越紅，王浩宇打韓國瑜就越打越黑？「簡單說就是因為前者是有一說一，有錯認錯的真男人；後者是抹黑造謠，有錯不認的小孬孬。」

李正皓提到，談到王世堅真男人的形象恐怕沒人會否認，從跳海、跳樓（高空彈跳）、剃光頭，「有錯就認、賭輸就賠」是王世堅一貫堅持的個性，就算曾在台北市議會跟韓國瑜針鋒相對，但韓國瑜一人力抗民進黨打下高雄市後，王世堅也大讚韓國瑜有骨氣、男子漢大丈夫，這種就事論事的真男人形象，自然讓許多政治立場與王世堅不同的選民，也能認同王世堅的人格。

至於王浩宇，李正皓認為，「與王世堅的差距就不止十萬八千里」，王浩宇沒證據就指責韓國瑜1年365天有360喝醉，還變裝潛入校園、透過網路操作讓韓粉母女遭受網路霸凌，相較王世堅「開大門、走大路」的問政方式，更突顯王浩宇是個抹黑造謠、有錯不認的小孬孬。

李正皓還說，王世堅當柯黑越當越紅，王浩宇當韓黑越當越黑就是這個道理，「如果王浩宇有王世堅一半的男子氣概，大概也不會淪落到今天藍營喊打、綠營瞧不起的處境」。