獨家／謝龍介陣營堅持清空舞台　警維安攝影被迫移位

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地方中心／高雄報導

台南16日將舉行立委補選，各候選人卯足全勁，國民黨候選人謝龍介15日舉行造勢活動，下午3點將與韓國瑜再度合體，而警方為維安需架設攝影機，以防突發狀況發生能立即蒐證，沒想到卻遭謝龍介陣營被迫移位，其陣營表示因舞台要淨空。

▲台南市立委候選人謝龍介，其陣營堅持將舞台清空，警方只好將攝影機挪至媒體攝影區。（圖／地方中心拍攝）

台南市立委第二區立委補選16日就要投票，15日是最後一天衝刺，高雄市長韓國瑜下午3點會來為謝龍介站台；對此，警方擔心現場湧入大量民眾，為維護治安，警方都會將維安攝影器材架設在舞台上，以防止有突發狀況發生時，能方便蒐證偵辦，然而，這次警方的維安攝影器材卻遭謝龍介陣營被迫移動，其陣營表示舞台要徹底淨空，這時候電視媒體區見狀，就挪出一個空位給警方供其架設攝影器材。

針對此突發狀況，警方表示，若之後有發生什麼突發狀況，「就不要怪他們無法蒐證」。

謝龍介16日早上9點50分從安定保安宮出發，開始掃街拜票，車隊沿途經安定、西港、七股、佳里及麻豆，韓國瑜下午1點30分到麻豆「海浦池王府」為謝龍介站台造勢，2人舉行「鮪瑜秀」農漁產嘉年華會，推海產拚經濟。

▲警方原本將攝影機架設至舞台周遭，卻遭謝龍介陣營被迫強制移位。（圖／地方中心拍攝）