「土包子」酸出高雄包子大賽　評審前十大熱騰騰出爐啦

▲韓國瑜日前喝酒直播被諷「土包子」，觀光局長潘恒旭韓響應舉辦「包子大賽」。（圖／翻攝潘恆旭臉書）



記者洪正達／高雄報導

高雄市長韓國瑜被人諷「土包子」，聽聞此評價的韓國瑜乾脆搭起時事哏，舉辦高雄市「土包子」競賽，並表示自己當頭，觀光局緊接著展開包子比賽籌畫，經過評審團評比後，已從入圍的25個店家挑出10間包子店，擔任評審的美食家吳恩文臉書中，15日搶先公布這10間幸運的包子店。

吳恩文近期幾乎天天在臉書上PO文，向外界宣傳高雄包子大賽相關的訊息，他在臉書中提到，從評審包子大賽第一天開始，從早上的8點「吃包子」吃到晚上6點，在過程中同時也充分感受到高雄這些認真又熱情的店家，對最好的包子投入活力與堅持。

吳進一步指出，十大包子店家並沒有名次排列，他同時也恭喜這些幸運兒，同時也來他的家鄉觀光外，品嘗包子這個最地道的平民美食。

從觀光局的的包子比賽相關訊息來看，參賽的包子僅限於蒸的方式料理，且麵皮須為發酵過，內餡則葷素不拘，除了包子外，水煎包、小籠包、湯包、生煎包、烤包子等其他方式呈現或烹調方式迴異的「類包子」料理，均不被接受，比賽分2階段，第1階段採網路投票，選出前25名進行決賽，並當場製作包子供評審試吃、評分，藉此選出前10名。

▲美食家吳恩文15日搶先公布高雄十大包子名單。（圖／翻攝《吳恩文的快樂廚房》）