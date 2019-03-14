　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
地方 地方焦點

吳敦義陪同拜票掃街　挺謝龍介為柚農為農漁民基層拚下去

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲國民黨台南市立委補選候選人謝龍介，3月14日由黨主席吳敦義陪同參拜與拜票，受到台南鄉親歡迎。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲國民黨台南市立委補選候選人謝龍介，3月14日由黨主席吳敦義陪同參拜與拜票，受到台南鄉親歡迎。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

國民黨台南市立委補選候選人謝龍介，3月14日由黨主席吳敦義陪同參拜與拜票，謝龍介面對民進黨傾全國行政之力，不斷抹黑與扭曲，他請農漁民無須煩惱，謝龍介說「我不會被打倒」，一定為基層奮鬥到底。

▲國民黨台南市立委補選候選人謝龍介，3月14日由黨主席吳敦義陪同參拜與拜票，受到台南鄉親歡迎。（圖／記者林悅翻攝，下同）

3月15日下午1時30分，謝龍介競選總部將在麻豆海埔池王府前舉辦「農漁產業嘉年華‧鮪瑜秀」，除了韓國瑜再度與謝龍介合體外，兩人的牽手大小李佳芬也將合體，為謝龍介滿滿地「加分」。謝龍介歡迎鄉親一起來體會討海人的心情，看國瑜、龍介「尬你到陣呷海產、拚經濟」，共襄盛舉來麻豆欣賞柚花、品嘗碗粿。

▲國民黨台南市立委補選候選人謝龍介，3月14日由黨主席吳敦義陪同參拜與拜票，受到台南鄉親歡迎。（圖／記者林悅翻攝，下同）

前副總統、國民黨主席吳敦義14日陪同謝龍介到新市區永安宮、善化區慶安宮向天上聖母參拜，祈求風調雨順、國泰民安，並高票當選立委。吳敦義稱許謝龍介最接地氣、最了解基層，也最腳踏實；不論擔任台南市議員或市黨部主委，每天都認真為農漁民、勞工、攤販與中小企業打拚。籲請天上聖母媽祖神威顯赫，庇佑謝龍介當選，也籲請鄉親3月16日相偕投票支持，改變及翻轉台南。

謝龍介說，神明保佑農食大豐收，但農民卻無法快樂過日子，而是心在滴血、流眼淚，連媽祖也感到悲哀。為什麼？因為農產豐收，但沒通路，東西賣不出去，放乎爛。常人說「也得要神、也得要靈」，有神明保佑，也得有人打通路。謝龍介表示，多年來自己默默耕耘，為農漁民打通路，但吳敦義更會打通路，因此請來相挺與加持，以帶領大家一起拚經濟、顧腹肚、挺基層、打通路，「咱的生活就毋艱苦」。

謝龍介說，連日來民進黨扭曲通路商向麻豆柚農所簽的收購價格，明明1斤分別是42、46、52元，卻扭曲為30元，被認為別有居心壓低麻豆文旦價格，令農民痛心與不滿。面對民進黨傾全國行政之力打壓，謝龍介說3月13日在電視台談話性節目中，他說到被刻意扭曲與抹黑，語帶哽咽，許多農民看了也一起哭，不解選舉為何會選到這樣？希望大家用選票教訓民進黨，不要再被騙了。

▲國民黨台南市立委補選候選人謝龍介，3月14日由黨主席吳敦義陪同參拜與拜票，受到台南鄉親歡迎。（圖／記者林悅翻攝，下同）

謝龍介說，那天講到「喉嚨都滿起來」，是因麻豆柚農向他陳情，去年因文旦滯銷，把文旦丟在溪畔農田任其腐爛，沒想到有人說他講假話、含血噴天。好在有照片為證，單是一位柚農就把近十萬斤賣不出去的麻豆文旦倒掉放乎爛，這樣的現象，相信媽祖看了也會悲哀，還會流眼淚。

謝龍介說，豐收的農產是老天爺、媽祖等神民所賜，卻因沒有通路，才造成農民這樣的痛苦。台灣的水果沒通路很稀微，需要大家來消費，自己則會努力去打通路，有了通路，大家就不會艱苦。謝龍介也請柚農要堅強，不用為他煩惱，「我會更堅強，不會被打倒」，一定會奮鬥到底，為農漁民、為基層打拚下去。

ET快訊
韓女星35分鐘淫片瘋傳！警「拍私密處」比對　歌手媽崩潰自殺
快訊／民航局宣布！　今19:00起停飛波音737-8、737
韓媒再爆！李歌手就是「CNBLUE李宗泫」　群組炫耀：快給我
告別式僅1同仁參加！年輕醫助跑墜樓亡　爆「夾心霸凌內幕」

關鍵字：吳敦義,掃街,謝龍介,柚農,農漁民,拚下去,316補選,台南立委

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

淡大女離奇陳屍溝渠　16歲ABC伴屍...昏沉整天住院觀察

離奇溺斃淡大女學生英勇事蹟曝　曾怒嗆虐狗男PO網助警逮毒蟲

富家女離奇死／淡大電眼妹陳屍水溝　臉書曬嘟嘴合照：正能量拉我一把

快訊／台南虐殺1歲嬰！　小媽媽、堂姊夫婦求處無期徒刑

死囚謝志宏暫停死刑執行！　台南歸仁雙屍命案裁定再審

奇蹟！婦車禍成植物人3年忽然甦醒　開口第一句話：我想吃牛排

吳敦義陪同拜票掃街　挺謝龍介為柚農為農漁民基層拚下去

1名醫師守護全島4千人！ 　義大醫療體系4月駐診綠島解困境

蕭美琴林俊憲相挺郭國文　籲集中選票讓他勝選

雲端上的仙境阿里山賓館　櫻花季開跑帶你穿越古今

鸚鵡暴走式討債：阿公還我錢！　「無限碎唸」笑翻網：到底欠多少

幸福盟衝教育部抗議！險爆衝突　家長淚崩：美術課上性別平等？

「像恐攻」酒駕時速破百1死2傷　嗨歌男辯稱路上沒人忘了煞車

純手工芋頭冰、抹茶炸饅頭　嘉義6間必吃人氣餐廳攻略

小心腿！被母親抱著玩溜滑梯　女童腳踩煞車瞬間往後弓骨折

流水蝦吃到飽+台中無敵夜景　夜拍新打卡點 「彩虹貨櫃屋」

劉至翰被辣妹熱情「全身貼住」　 前妻蹲路邊大哭

90°直角方塊頭 12級風吹不動　心酸被起底：想為她變年輕點

機車姨尬轎車：一定要切過去！　連試2次45度角「鬼切式轉彎」

Selina高齡愛狗Pinky離世！　 「謝謝妳給了我5699個幸福美好的日子」

吳敦義陪同拜票掃街　挺謝龍介為柚農為農漁民基層拚下去

1名醫師守護全島4千人！ 　義大醫療體系4月駐診綠島解困境

蕭美琴林俊憲相挺郭國文　籲集中選票讓他勝選

雲端上的仙境阿里山賓館　櫻花季開跑帶你穿越古今

提升海岸環境維護效率　桃園在地企業捐贈沙灘車

桃園埤塘養殖漁民陳情　市府：七點回應原則不禁止養殖

馬稠後工業區徵才月薪最高10萬元！　民眾躍躍欲試

饒慶鈴誠意感動林義守　義大醫療體團隊4月進駐綠島

侯友宜三重體驗手工墨條銅鑼　贈匾慈惠宮感謝公益付出

全台最美車站　多良火車站將封閉修繕3個月

中職／首度上陣被統一盜壘5次　戴培峰觀察跑者習慣

2年前神準預言「BIGBANG剩4個人」　GD：以後一起去看他…韓網爆雞皮

吃美食還可抽加拿大機票　第二屆天母美食祭3/16開跑

SBL／金酒無預警釋出夏普　「李恩條款」只能補登錄過洋將

東元秀新一代「摩斯送餐機器人」　智慧城市展首次亮相

伊朗「天然氣管道爆炸」！　巴士路過燒爆…至少5死6傷

參觀「水往上流」北上花蓮　陸客團遊覽車撞路樹10傷送醫

雞排妹選前形容韓國瑜像直銷　鄉民盛讚「先知」

日星瀧正則吸毒致《審判之眼》下架 導致二手遊戲片暴漲！

曾被勝利勾肩告白！王大陸遭爆共赴夜店　聲明撇清「只是普通朋友」

2萌娃坐「甩肉機」瘦身肥肉狂抖還笑到ㄎㄧㄤ掉

地方熱門新聞

鄭文燦宣布桃園會展中心今年發包

郭國文公開影片批謝龍介漏洞百出

顏清標帥兒擁正妹老婆　喜帖曝光..

桃園埤塘養殖漁民市府陳情

房衫軍損公物礙公務　藍軍宣戰要..

礁溪國中男排全國冠軍　家長高興..

台灣欒樹下紅姬緣椿象

破除柚子30元　藍軍挺謝龍介

民進黨部主委黃建財　投入宜蘭立..

桃園鐵路地下化　中原大學發展看..

為農漁民找生機　民進黨卻抹黑

祕雕轉行賣水果？！　綠營議員譏..

宜蘭破獲擁槍販毒集團

全台最美車站　多良火車站將封閉..

更多熱門

相關新聞

蕭美琴、林俊憲挺郭國文　籲讓他勝選

立委補選倒數2天，立委蕭美琴、林俊憲車隊相挺，為郭國文向台南安定、西港、佳里的鄉親拉票，蕭美琴、林俊憲籲請鄉親，316立委補選集中選票，一人一口氣，集氣讓郭國文當選、民進黨過關。

「徵召韓」陷天人交戰　 吳：不會像當年定案又拔人

林智堅南下　相挺郭國文掃街

大咖合體抵抗「韓流」？　余天：不怕

賴清德：用最大努力守護台灣

讀者迴響

發燒話題

雞排妹 王金平 勝利退演藝圈 311地震 王令麟 衣索比亞空難 瀧正則吸毒 鄧紫棋 有馬妹 錦戶亮 大S汪小菲 王令麟 戴資穎 黑嘉嘉 奧斯卡 陶嫚曼 王令麟 還願 張庭瑚 綾瀨遙 高橋聖子 王令麟 乙武洋匡 宋仲基宋慧喬 3年A班 橋本有菜 滾滾紅塵 郭台銘 王令麟 愛紗離婚 文化大學 鈕承澤 王令麟 唐鳳家暴 孫其君 郭婞淳退休 廖峻中風 黃昭順 王令麟 習近平 長榮航空 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 王令麟 地震 普悠瑪內幕 王令麟 李光洙認愛 張柏芝 防彈少年團BTS JHBL 王令麟 優適活 誰摔死了李新 嚴凱泰逝世 網紅空姐 王令麟 徐若瑄 周子瑜 孫安佐 蔡英文 王令麟 袁惟仁昏迷 木村拓哉 膝蓋痛 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 董梓甯 王令麟 高嘉瑜 韓國瑜 金庸病逝 王心凌 王令麟 酒駕修法 聲林之王 蒼井空 興富發 東森寵物雲 劉寶傑 港珠澳大橋 王令麟 吉澤明步 理科太太 S.H.E 范冰冰 王令麟 Momo挑戰 蔡依林 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 周湯豪 統一發票 迪麗熱巴 王令麟 福原愛 希爾思評價 馬如風猝逝 王令麟 林志玲言承旭 郭雪芙 蔣友柏離婚 川普 停班停課 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 王令麟 X檔案 同居時代 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫昆凌 王令麟 隋棠 曾莞婷 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 乃木坂46 王令麟 新垣結衣 5566 威力彩 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 司法院釋字第748號解釋施行法 張景嵐小煜 王令麟

熱門新聞

男演員猝死靈堂大吵！爸顯靈摸女兒頭

快訊／龍俊亨宣布退團！認看過淫片

鄭俊英片傳有女偶像！JYP怒提告

小周周穿短裙「周杰倫緊抱懷中」

14歲國中生帶女友私奔！被逮才知她28歲

展榮問白癡公主：要不要跟我、我弟3P

和帥外甥洗澡17年！4200萬G球人妻驚爆出軌

6鬼纏身48小時！逃跑遭拉腳爆摔5樓

遭鎖鍊蛇咬傷　醫搭末班高鐵救命

鄧不利多、葛林戴華德「曾有性關係」

員旅掏250萬遊泰國！館長霸氣「全住Villa頂級房」

快訊／臉書、IG大當機！小編全崩潰

日本24歲天才IQ188　現在竟是無業青年

男「68秒闖9紅燈」暴力撞　女騎士慘死

麥當勞全新甜心卡享薯條買一送一

更多

最夯影音

更多

鸚鵡暴走式討債：阿公還我錢！　「無限碎唸」笑翻網：到底欠多少

幸福盟衝教育部抗議！險爆衝突　家長淚崩：美術課上性別平等？

「像恐攻」酒駕時速破百1死2傷　嗨歌男辯稱路上沒人忘了煞車

純手工芋頭冰、抹茶炸饅頭　嘉義6間必吃人氣餐廳攻略

小心腿！被母親抱著玩溜滑梯　女童腳踩煞車瞬間往後弓骨折

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【白色情人節】

抽LINE POINTS！ 只要加入好房網LINE完成個人化設定，就抽520的LINE POINTS喔！

下載App千杯咖啡天天送

載ETtoday新聞雲App，註冊、登入會員，三萬杯咖啡免費喝！

ETtoday好朋友野餐日來囉！

2019好朋友野餐日，好玩的野餐派對、聲林之王台北首場見面會、好逛的手作市集、好萌的寵物市集，3月30日台北大直美堤公園不見不散。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面