吳敦義陪同拜票掃街　挺謝龍介為柚農為農漁民基層拚下去

▲國民黨台南市立委補選候選人謝龍介，3月14日由黨主席吳敦義陪同參拜與拜票，受到台南鄉親歡迎。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

國民黨台南市立委補選候選人謝龍介，3月14日由黨主席吳敦義陪同參拜與拜票，謝龍介面對民進黨傾全國行政之力，不斷抹黑與扭曲，他請農漁民無須煩惱，謝龍介說「我不會被打倒」，一定為基層奮鬥到底。

3月15日下午1時30分，謝龍介競選總部將在麻豆海埔池王府前舉辦「農漁產業嘉年華‧鮪瑜秀」，除了韓國瑜再度與謝龍介合體外，兩人的牽手大小李佳芬也將合體，為謝龍介滿滿地「加分」。謝龍介歡迎鄉親一起來體會討海人的心情，看國瑜、龍介「尬你到陣呷海產、拚經濟」，共襄盛舉來麻豆欣賞柚花、品嘗碗粿。

前副總統、國民黨主席吳敦義14日陪同謝龍介到新市區永安宮、善化區慶安宮向天上聖母參拜，祈求風調雨順、國泰民安，並高票當選立委。吳敦義稱許謝龍介最接地氣、最了解基層，也最腳踏實；不論擔任台南市議員或市黨部主委，每天都認真為農漁民、勞工、攤販與中小企業打拚。籲請天上聖母媽祖神威顯赫，庇佑謝龍介當選，也籲請鄉親3月16日相偕投票支持，改變及翻轉台南。

謝龍介說，神明保佑農食大豐收，但農民卻無法快樂過日子，而是心在滴血、流眼淚，連媽祖也感到悲哀。為什麼？因為農產豐收，但沒通路，東西賣不出去，放乎爛。常人說「也得要神、也得要靈」，有神明保佑，也得有人打通路。謝龍介表示，多年來自己默默耕耘，為農漁民打通路，但吳敦義更會打通路，因此請來相挺與加持，以帶領大家一起拚經濟、顧腹肚、挺基層、打通路，「咱的生活就毋艱苦」。

謝龍介說，連日來民進黨扭曲通路商向麻豆柚農所簽的收購價格，明明1斤分別是42、46、52元，卻扭曲為30元，被認為別有居心壓低麻豆文旦價格，令農民痛心與不滿。面對民進黨傾全國行政之力打壓，謝龍介說3月13日在電視台談話性節目中，他說到被刻意扭曲與抹黑，語帶哽咽，許多農民看了也一起哭，不解選舉為何會選到這樣？希望大家用選票教訓民進黨，不要再被騙了。

謝龍介說，那天講到「喉嚨都滿起來」，是因麻豆柚農向他陳情，去年因文旦滯銷，把文旦丟在溪畔農田任其腐爛，沒想到有人說他講假話、含血噴天。好在有照片為證，單是一位柚農就把近十萬斤賣不出去的麻豆文旦倒掉放乎爛，這樣的現象，相信媽祖看了也會悲哀，還會流眼淚。

謝龍介說，豐收的農產是老天爺、媽祖等神民所賜，卻因沒有通路，才造成農民這樣的痛苦。台灣的水果沒通路很稀微，需要大家來消費，自己則會努力去打通路，有了通路，大家就不會艱苦。謝龍介也請柚農要堅強，不用為他煩惱，「我會更堅強，不會被打倒」，一定會奮鬥到底，為農漁民、為基層打拚下去。