淡大女離奇陳屍溝渠　16歲ABC伴屍...昏沉整天住院觀察

▲淡江大學女大生離奇陳屍溝渠內，伴屍男暈眩緊急送醫觀察。（圖／記者邱中岳翻攝）

記者邱中岳／台北報導

淡江大學1名魏姓女大生，13日遭人發現陳屍溝渠之內，一旁還有1名離奇伴屍的16歲袁姓少年，警方13日將袁帶回派出所偵訊，但袁說詞反覆，且對案情不願吐實，現場還疑似因吸毒精神恍惚，警方也在13日下午5時許將袁帶往新光醫院，目前仍留在醫院觀察。

而離奇伴屍的袁姓男子，是在國外出生的ABC（American-Born Chinese），後來都在澳洲就學，13日警方也在身上找到一張學生證，而袁母對於兒子則相當無奈，因為袁返國後常常不回家，且認識魏女後也直接住進魏女位於大南路的住家。

但針對2人是否交往，魏女家屬則堅絕否認2人是男女朋友關係，而警方在現場並未搜到毒品等證物，但因袁男精神恍惚、狀態不穩定，懷疑有吸毒可能，所以也到魏女家中搜查，但僅發現「捲菸器」、「水煙斗」，並未發現有毒品。

據了解，魏女住家雖然沒有發現毒品，但是卻有大量助眠藥物、止痛藥物，目前將對袁強制抽血以釐清有無毒品反應，而目前檢警仍正相驗魏女遺體，不排除擇日解剖以釐清魏女死因。

▼淡大女學生二殯相驗 父母神情哀戚現身低頭不語 。（圖／記者邱中岳翻攝）

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