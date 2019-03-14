離奇溺斃淡大女學生英勇事蹟曝　曾怒嗆虐狗男PO網助警逮毒蟲

突發中心／台北報導

台北市百齡橋下河濱公園13日發現一具女浮屍趴在溝渠上，後來證實死者為淡大魏姓延畢女學生，離奇的是她旁邊竟還躺了一名袁姓男子，案情因此引發關注，而魏女過去事蹟也被人挖出，發現她不但長相甜美，個性也相當外向受人喜愛，過去還曾因為見義勇為出聲制止虐狗男子，並PO網協助警方逮到2名毒蟲。

▲淡大女學生離奇陳屍百齡橋。（圖／記者黃彥傑攝）

▲魏女曾見義勇為怒嗆虐狗男，並PO網助警逮毒蟲。（圖／記者陳以昇翻攝）

據了解，2016年9月5日上午6時許，魏女與有人在宿舍內聊天時，忽然傳來狗狗淒厲的慘叫聲，她趕緊往外查看，發現是一名灰衣男子在對面大樓頂毆打狗狗，甚至還出腳重踹小狗腹部，讓她氣得對男子大喊「可以不要虐待動物嗎？」灰衣男見狀怒視魏女幾秒後離去，而魏女事後也將影片PO上網引發關注。

▲潘姓飼主遭逮，狗狗乖巧在一旁守候，模樣相當乖巧。（圖／記者陳以昇翻攝）

淡水警方看到影片後也介入調查，並前往灰衣男所處的大樓內搜索，意外碰上狗狗的潘姓飼主，經調查後發現他竟是一名毒品通緝犯，隨即將他逮捕並帶回住處搜索。當時虐狗的灰衣男聽見屋外騷動，竟將門反鎖還躲在陽台，警方苦口婆心的勸了10分鐘後，他才乖乖就範，而警方隨後在屋內查獲安非他命及吸食器，也將2人及狗狗帶回偵辦。

警方表示，潘男相當疼愛狗狗，還會針對牠的日常飲食作紀錄，遭逮時還哀求警方連絡家人將愛犬帶回照顧，但遭到警方婉拒，而當時狗狗也全程安靜的趴在潘男身邊守候，模樣相當乖巧可愛。

▲警方見魏女影片後搜索大樓，逮到潘姓毒品通緝犯。（圖／記者陳以昇翻攝）

此外，由於潘男遭逮是因為毒友灰衣男虐打狗狗遭到魏女拍下PO網，才引起警方關注，讓他氣的痛罵對方「豬隊友」，警方見狀也不禁暗自竊笑。

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