快訊／台南虐殺1歲嬰！　小媽媽、堂姊夫婦求處無期徒刑

▲台南小媽媽虐死女兒童案，檢方將求處無期徒刑。（圖／記者洪正達翻攝）

社會中心／綜合報導

台南市1月15日晚間驚傳1歲女嬰遭虐致死，年僅17歲的薛姓小媽媽與堂姊、堂姊夫及李姓友人涉案，同月17日薛女被警方依殺人等罪嫌移送少年法庭，而其堂姊則被裁定收押，台南地檢署14日認定涉案人等惡性深重，將對薛女、堂姊及堂姊夫求處無期徒刑。

檢方調查，女童未滿1歲半，與母親及其堂姊、堂姊夫同住，而因不能以言語表達，平時僅能靠哭鬧反應其所求，但也因此讓母親等人失去耐性，開始動手毆打她，甚至還用阻止其夜間入睡，並停止夜間餵食等方式對女童施虐。

然而，1月15日下午薛女發現女兒體溫下降、眼睛翻吊，且生命跡象微弱，才趕緊將她送醫，但經搶救後仍宣告不治，而醫方發現女童身上多處傷口，懷疑是家暴案件，便立即通報警方，才讓4人惡行曝光。

檢方表示，薛女、堂姊夫婦及李姓友人事後坦承毆打女童，但矢口否認殺人故意。檢方事後勘驗涉案3人與薛女供述及證詞、女童病歷、解剖鑑定報告及相關事證，發現女童長期遭受凌虐，身體多處大面積新舊傷痕與瘀血，甚至還有腦不出血，認定3人有殺人故意。

此外，檢方表示，兒童的身心尚未成熟，因此特別需要被保護與照顧，且應當在幸福、關愛的家庭環境中成長，但薛女等3人卻未善盡同居家庭成員的責任，反而長期施暴，甚至將女童凌虐致死，惡性深重，請求法院從重量處無期徒刑。同時，3嫌及薛女今天移審，檢方建議繼續羈押。