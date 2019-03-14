　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
社會 社會焦點 保障人權

快訊／台南虐殺1歲嬰！　小媽媽、堂姊夫婦求處無期徒刑

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲台南虐童案，外婆出面受訪。（圖／記者洪正達翻攝）

台南小媽媽虐死女兒童案，檢方將求處無期徒刑。（圖／記者洪正達翻攝）

社會中心／綜合報導

台南市1月15日晚間驚傳1歲女嬰遭虐致死，年僅17歲的薛姓小媽媽與堂姊、堂姊夫及李姓友人涉案，同月17日薛女被警方依殺人等罪嫌移送少年法庭，而其堂姊則被裁定收押，台南地檢署14日認定涉案人等惡性深重，將對薛女、堂姊及堂姊夫求處無期徒刑。

檢方調查，女童未滿1歲半，與母親及其堂姊、堂姊夫同住，而因不能以言語表達，平時僅能靠哭鬧反應其所求，但也因此讓母親等人失去耐性，開始動手毆打她，甚至還用阻止其夜間入睡，並停止夜間餵食等方式對女童施虐。

然而，1月15日下午薛女發現女兒體溫下降、眼睛翻吊，且生命跡象微弱，才趕緊將她送醫，但經搶救後仍宣告不治，而醫方發現女童身上多處傷口，懷疑是家暴案件，便立即通報警方，才讓4人惡行曝光。

檢方表示，薛女、堂姊夫婦及李姓友人事後坦承毆打女童，但矢口否認殺人故意。檢方事後勘驗涉案3人與薛女供述及證詞、女童病歷、解剖鑑定報告及相關事證，發現女童長期遭受凌虐，身體多處大面積新舊傷痕與瘀血，甚至還有腦不出血，認定3人有殺人故意。

此外，檢方表示，兒童的身心尚未成熟，因此特別需要被保護與照顧，且應當在幸福、關愛的家庭環境中成長，但薛女等3人卻未善盡同居家庭成員的責任，反而長期施暴，甚至將女童凌虐致死，惡性深重，請求法院從重量處無期徒刑。同時，3嫌及薛女今天移審，檢方建議繼續羈押。

ET快訊
理科太太在家DIY抹片篩檢涉違法　衛生局勒令影片下架
《戲說》男演員猝死　表哥瞧不起靈堂大吵！爸顯靈摸頭…女兒淚崩
快訊／訪韓國瑜遭韓粉圍剿！黃光芹請辭廣播主持
館長員旅掏250萬遊泰國！霸氣全部人「住Villa頂級房」
淡大富家女離奇陳屍水溝　FB曬嘟嘴合照：正能量拉我一把

關鍵字：

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

超跑迷必看！2500萬藍寶堅尼 LP 700-4只賣1100萬　3分鐘影片直擊

台南1歲女童遭虐殺案　 3名被告起訴求處無期徒刑

一句夜路危險！叛逆女嗆「希望我被XX」媽委屈落淚　婆婆酸：不會教小孩

人夫抓姦蹲下聞衛生紙喊：有味道　沒驗出「斑點」他逆轉判無罪

16歲ABC少年伴屍淡江女大生　面對偵訊採「三不政策」

他「奇招」破解娃娃機挨告　網譏店家：調鬆夾子還怪客人反制？

惡男撞死清大博士4月將服刑　毆打老父又持BB槍襲警

想送生日禮物「給奶奶驚喜」　女童從徒步走到中壢卻迷路

淡大女學生二殯相驗　父母神情哀戚現身低頭不語

高雄警車左轉失控「撞斷路燈」　副駕駛座學長受傷上頸圈

鸚鵡暴走式討債：阿公還我錢！　「無限碎唸」笑翻網：到底欠多少

幸福盟衝教育部抗議！險爆衝突　家長淚崩：美術課上性別平等？

「像恐攻」酒駕時速破百1死2傷　嗨歌男辯稱路上沒人忘了煞車

純手工芋頭冰、抹茶炸饅頭　嘉義6間必吃人氣餐廳攻略

小心腿！被母親抱著玩溜滑梯　女童腳踩煞車瞬間往後弓骨折

流水蝦吃到飽+台中無敵夜景　夜拍新打卡點 「彩虹貨櫃屋」

劉至翰被辣妹熱情「全身貼住」　 前妻蹲路邊大哭

90°直角方塊頭 12級風吹不動　心酸被起底：想為她變年輕點

機車姨尬轎車：一定要切過去！　連試2次45度角「鬼切式轉彎」

Selina高齡愛狗Pinky離世！　 「謝謝妳給了我5699個幸福美好的日子」

超跑迷必看！2500萬藍寶堅尼 LP 700-4只賣1100萬　3分鐘影片直擊

台南1歲女童遭虐殺案　 3名被告起訴求處無期徒刑

一句夜路危險！叛逆女嗆「希望我被XX」媽委屈落淚　婆婆酸：不會教小孩

人夫抓姦蹲下聞衛生紙喊：有味道　沒驗出「斑點」他逆轉判無罪

16歲ABC少年伴屍淡江女大生　面對偵訊採「三不政策」

他「奇招」破解娃娃機挨告　網譏店家：調鬆夾子還怪客人反制？

惡男撞死清大博士4月將服刑　毆打老父又持BB槍襲警

想送生日禮物「給奶奶驚喜」　女童從徒步走到中壢卻迷路

淡大女學生二殯相驗　父母神情哀戚現身低頭不語

高雄警車左轉失控「撞斷路燈」　副駕駛座學長受傷上頸圈

雞排妹「無碼素顏床照」流出！　網一看全暴動：受不了

「精卵結合」真相曝光！跟你學得不一樣　嘆：當女人和卵子很難

40歲老來得女卻生下智障　日婦人崩潰「親手掐死」6歲獨生女

快訊／勝利2度現身！憔悴90度鞠躬　1分鐘內快閃鑽進警局

超跑迷必看！2500萬藍寶堅尼 LP 700-4只賣1100萬　3分鐘影片直擊

「蔡英文交管說」惹議　盧秀燕臉書發文：為市民須把話說重

宜蘭檢警迎戰毒品　破獲擁槍販毒集團

美國萬噸登陸艦爆腮腺炎　700官兵海上漂泊72天

搭車送住宿！春遊補助「高鐵狂加碼」　住指定飯店竟免花一毛錢

台南1歲女童遭虐殺案　 3名被告起訴求處無期徒刑

李榮浩突嚴肅打斷練習生唱歌　下秒清唱15秒....全場跪了！

社會熱門新聞

道士帶人妻到神壇後壞壞！兒子就..

男「68秒闖9紅燈」暴力撞　女..

淡江女酒吧遇16歲嫩男　斷3年..

淡江女大生魂斷百齡橋！16歲少..

酒駕撞碎女騎士亡！駕駛親友談賠..

即／虐殺1歲嬰！小媽媽、堂姊夫..

彰化驚傳車內燒炭！休旅車內祖孫..

BMW重機撞山壁　男騎士慘摔爆..

東吳商學院學生　獨赴中科大10..

5秒倒地！工人歪頭走慘遭拖板車..

她思念父親竟以鞋帶上吊　男友破..

金牌教練激戰賓士女　弄壞沙發露..

「妳裙子裡別穿」　人夫約小三陽..

變態！道士趁女子體虛　壓在神桌..

更多熱門

讀者迴響

發燒話題

王金平 勝利退演藝圈 311地震 王令麟 衣索比亞空難 鄧紫棋 有馬妹 錦戶亮 大S汪小菲 王令麟 戴資穎 黑嘉嘉 奧斯卡 陶嫚曼 王令麟 秦良丰 還願 張庭瑚 綾瀨遙 高橋聖子 王令麟 乙武洋匡 宋仲基宋慧喬 3年A班 橋本有菜 滾滾紅塵 郭台銘 王令麟 愛紗離婚 文化大學 鈕承澤 嵐Arashi 王令麟 唐鳳家暴 孫其君 郭婞淳退休 廖峻中風 黃昭順 王令麟 習近平 長榮空姐 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 王令麟 米津玄師 地震 普悠瑪內幕 王令麟 李光洙認愛 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 防彈少年團BTS JHBL 王令麟 優適活 誰摔死了李新 嚴凱泰逝世 網紅空姐 王令麟 徐若瑄 周子瑜 孫安佐 蔡英文 黃曉明 王令麟 袁惟仁昏迷 木村拓哉 膝蓋痛 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 董梓甯 王令麟 高嘉瑜 韓國瑜 賴清德 金庸病逝 王心凌 王令麟 酒駕修法 聲林之王 蒼井空 興富發 東森寵物雲 劉寶傑 港珠澳大橋 王令麟 費玉清引退 吉澤明步 理科太太 S.H.E 范冰冰 王令麟 Momo挑戰 蔡依林 泫雅 E'Dawn 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 吳宗憲 周湯豪 統一發票 迪麗熱巴 王令麟 福原愛 希爾思評價 五月天 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 林志玲言承旭 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 王令麟 X檔案 同居時代 賈靜雯修杰楷 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫昆凌 王令麟 隋棠 曾莞婷 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 乃木坂46 王令麟 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 楊冪離婚 王令麟 邵庭 金門防疫戰 膝蓋痛 司法院釋字第748號解釋施行法 張景嵐小煜 王令麟

熱門新聞

快訊／龍俊亨宣布退團！認看過淫片

展榮問白癡公主：要不要跟我、我弟3P

小周周穿短裙「周杰倫緊抱懷中」

快訊／臉書、IG大當機！小編全崩潰

和帥外甥洗澡17年！4200萬G球人妻驚爆出軌

6鬼纏身48小時！逃跑遭拉腳爆摔5樓

道士帶人妻到神壇後壞壞！兒子就在外面跪拜

男「68秒闖9紅燈」暴力撞　女騎士慘死

日本24歲天才IQ188　現在竟是無業青年

麥當勞全新甜心卡享薯條買一送一

淡江女酒吧遇16歲嫩男　斷3年舊愛

辣妹全身貼住劉至翰　前妻路邊大哭

男演員猝死靈堂大吵！爸顯靈摸女兒頭

新一波春雨深夜襲！北部濕5天

鄭俊英自豪「頭小像花生」　Hani傻眼「一掌拍碎花生」

更多

最夯影音

更多

鸚鵡暴走式討債：阿公還我錢！　「無限碎唸」笑翻網：到底欠多少

幸福盟衝教育部抗議！險爆衝突　家長淚崩：美術課上性別平等？

「像恐攻」酒駕時速破百1死2傷　嗨歌男辯稱路上沒人忘了煞車

純手工芋頭冰、抹茶炸饅頭　嘉義6間必吃人氣餐廳攻略

小心腿！被母親抱著玩溜滑梯　女童腳踩煞車瞬間往後弓骨折

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【白色情人節】

抽LINE POINTS！ 只要加入好房網LINE完成個人化設定，就抽520的LINE POINTS喔！

下載App千杯咖啡天天送

載ETtoday新聞雲App，註冊、登入會員，三萬杯咖啡免費喝！

ETtoday好朋友野餐日來囉！

2019好朋友野餐日，好玩的野餐派對、聲林之王台北首場見面會、好逛的手作市集、好萌的寵物市集，3月30日台北大直美堤公園不見不散。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面