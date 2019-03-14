林智堅南下相挺郭國文掃街　談新竹台南科技雙核心

▲新竹市長林智堅，3月14日專程南下台南，到新市陪同郭國文參拜掃街。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

新竹市長林智堅3月14日專程南下台南，到新市永安宮陪同郭國文參拜掃街，林智堅市長說，郭國文擔任過地方議員、也有中央行政歷練的經驗，從政經歷完整豐富，如今要擴大服務參選台南市立委，一定可以作為黃偉哲市長的好幫手，繼續推動台南的建設。

林智堅是全台灣最年輕的市長，施政滿意度也是名列前茅，過去擔任新竹市議員就常跟郭國文因為服務案件合作，每次來台南都會請郭國文帶路吃小吃，林智堅表示，新竹市每年都會舉辦「新竹味市集」，邀請各地小吃和文創廠商來新竹推廣，郭國文都會協助台南廠商到新竹擺攤行銷台南，是台南小吃最佳代言人。

郭國文和林智堅到市場拜票，有攤商送上蒜苗和菜頭，祝郭國文順利「凍蒜」、「好彩頭」，郭國文表示後天就是投票日了，不要因為這是補選就輕忽鬆懈，竹科每年為新竹帶來1兆多的產值，南科產值也有超過9千億，而且還有台積電的五奈米和三奈米廠，未來台南和新竹是台灣的科技重鎮。但南科目前已經飽和，郭國文強調未來進入國會後，會推動南科第三期工程是首要工作，台南是一個進步的城市，不只要照顧農民，促進工商發展，也要讓科技進步，他會和黃偉哲市長密切合作，一同為台南進步而努力。