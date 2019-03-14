淡大電眼正妹陳屍水溝　臉書曬「摯友嘟嘴合照」：正能量拉我一把

▲魏女外型甜美，還有著一雙迷人電眼。（圖／翻攝自臉書）

突發中心／台北報導

淡江大學一名25歲女大生13日離奇死在百齡橋下，而當時還有一名年僅16歲的袁姓少年倒臥在一旁，而警方調查後發現，相差近9歲的兩人竟然是同居關係，讓整起案件更加撲朔迷離。此外，魏女的臉書也在稍早曝光，外型甜美又有個性的她，常常在臉書PO出與友人的合照、並發文分享心情，如今卻發生此憾事，不免讓人感到唏噓。

整起事故在13日曝光，袁男起初還否認與死者認識，之後又改口雙方在酒吧認識、說詞反覆，更誇張的是竟然還假冒哥哥的身分，讓警方誤以為他是死者的同系學弟；目前已知袁姓少年16歲，國中畢業後就輟學，後續沒有再繼續升學、也未就業。

▲警方將袁姓少年帶回派出所偵辦。（圖／記者黃彥傑攝）

警方調查，從對話紀錄中可以發現袁男與死者曾討論大麻毒品，不排除2人有吸食毒品的可能，之後會報請檢察官強制抽血釐清。另外，河堤超商監視器也拍到2人從便利商店走出的畫面，雙方談笑風生，看起來關係極為親密，根本不像袁男所說不認識，讓整起案情更加撲朔迷離。

此外，從魏女的臉書可見，她的外型甜美又相當有個性，時在臉書分享一些與朋友的合照、音樂等，看起來性格堅強、活潑，而據了解，她的家境也相當富裕，有時也會在臉書上貼一些幽默搞笑的文章，很難想像她會與未成年的袁男捲入這起命案，甚至喪失年輕寶貴的生命。

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