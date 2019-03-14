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首爾好市多海鮮區超狂！整隻肥美章魚塞滿盒子　網羨慕：列韓國新行程

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▲▼ 南韓好市多超狂海鮮區 。（圖／翻攝自Costco好市多 商品經驗老實說）

▲ 韓國好市多 。（圖／翻攝自Costco好市多 商品經驗老實說，下同。）

網搜小組／綜合報導

美式賣場好市多在全球11個國家共有700多間分店，賣場內的商品也會根據各國消費者習慣而有所不同。一位網友日前就貼出韓國好市多的海鮮照片，整隻販賣的鮮美章魚讓台灣網友們超羨慕，直呼屌打台灣好市多的海鮮區，還有人超心動，表示下次去韓國要把逛賣場列入行程。

一位網友日前po出首爾的好市多商品，只見賣場海鮮區陳列了各式各樣鮮美的海鮮，包含了章魚、鮑魚和各種貝類水產；其中章魚竟然一整隻地放在盒子裡賣，用肉眼看起來相當Q彈有咬勁。另外原po還貼出了水果區的照片，一盒盒鮮紅色的草莓看起來超誘人，大小亦很驚人，用台幣10元當作比例尺，幾乎是硬幣的3倍大，讓鄉民們看了口水直流。

請繼續往下閱讀...

▼ 章魚看起來超鮮美Q彈～

▲▼ 韓國好市多章魚 。（圖／翻攝自好市多商品經驗老實說）

▲▼ 南韓好市多超狂海鮮區 。（圖／翻攝自Costco好市多 商品經驗老實說）

網友看到這副景象表示，「海鮮超多的...羨慕」、「羨慕海鮮區，台灣好市多的生鮮區品項真的不多」、「每盒都好想買喔」、「開眼界了」、「標價也很狂耶」、「去韓國的新行程：好市多」、「韓國的草莓、大水梨，在產地吃的話又便宜又不錯吃」、「台灣好像弱掉了」、「韓國人看到台灣好市多的西瓜，也覺得很狂」。

▲▼ 南韓好市多超狂海鮮區 。（圖／翻攝自Costco好市多 商品經驗老實說）

▲超巨草莓 ！

另外也有網友提問，如果會員卡是在台灣申辦的，在國外是否也可以使用？對此原po和熱心網友都表示沒問題，卡片在全球分店都是通用的。

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關鍵字：好市多,Costco,海鮮,章魚,草莓,南韓,韓國

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