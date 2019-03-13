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男友狂嫌胖：妳肉都跑出來，呵呵呵！　新竹纖細妹決定分手：哭到腦袋缺氧

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▲▼哭泣,女性,傷心,難過,委屈（圖／免費圖庫Pakutaso頁）

▲原PO分手後大哭，「我走了，保重，我愛過你。」（圖／示意照／翻攝免費圖庫Pakutaso）

網搜小組／綜合報導

「我難過的是一個我愛的人這樣對我…」新竹一名身材纖細的女網友抱怨，一直被男友嫌胖，「我喜歡現在的我、現在的自己，你無權要求我變成你喜歡的樣子。」許多網友看完這對情侶的對話直呼，「看到妳男友回話，好佩服妳為什麼還能繼續講下去」、「到底在呵三小」。後來她也PO出續集，決定和男友分手了，「我想我真的也是滿傻的，就算知道不值得還是哭到腦袋缺氧了。」

女子12日深夜在「爆怨公社」臉書社團說，「我跟你在一起，不是為了討你開心，把自己變成你喜歡的樣子。我運動為的是自己的健康，不是因為你要求我；我承認我體脂高、我肉多，但我吃你家米、喝你家水了？礙著你了嗎？」

請繼續往下閱讀...

「你自以為是在為我好，但只是在把我塑型成你愛的樣子啊」，原PO說，「你都沒發現你說的每句話都很傷嗎？我胖我承認，你說我胖，我也不會難過，但我難過的是一個我愛的人這樣對我。我喜歡現在的我、現在的自己，你無權要求我變成你喜歡的樣子。」

▼原PO身材纖細卻一直被男友嫌胖，讓她決定分手。（圖／示意照／翻攝免費圖庫Pakutaso）

▲▼援交、國中、高中、女學生、賣淫、制服、嫖客、正妹。（圖／翻攝pakutaso網站）

根據原PO貼出和男友的對話，只見男方說「那怎麼還是那麼胖」、「因為妳肚子是凸出來的，如果肉肉是平的就還好」、「妳的肉都跑出來了」、「要爆氣囉，要惱羞囉」，然後瘋狂留「呵呵呵」。

女方回應，「勸你不要白目過頭」、「你如果接受不了我原本的樣子，一定要把我變成你喜歡的樣子才肯善罷甘休，那你可以提分手了…我真的不懂如果你嫌我醜跟我在一起幹嘛？」男方說「我不懂為毛（應指為什麼）不一句『好，我一定會常常運動就好』，呵呵呵呵」。她最後無奈說，「醜真的是一種錯嗎？但要是我漂亮，我會跟你在一起嗎？」

對此，許多網友直呼，「這叫男友？這根本毫無節制故意要惹毛妳的啊」、「確定這是跟男友的對話？這根本是故意要惹妳生氣吧」、「是在呵三小啦！是沒別的台詞了嗎」、「他都這樣對妳無禮了，就不要猶豫了，勸妳還是分吧」、「這種不分手根本虐待自己」。

▼原PO發分手文。（圖／翻攝爆怨公社）

男友狂嫌胖：妳肉都跑出來，呵呵呵！　纖細妹決定分手：哭到腦袋缺氧。（圖／翻攝爆怨公社）

原PO後來又發文說，決定跟男友分手，「我想我真的也是滿傻的，就算知道不值得還是哭到腦袋缺氧了。我認真對待每段感情，我遺憾我們之間的回憶，我不知道你是不是真的愛過我，至少我能不昧良心說在一起的時候，我很開心，我也很真心。」

原PO寫下最後的叮嚀和祝福，「謝謝你這段時間的照顧，生病了要顧好自己，不要玩遊戲玩太晚，也不要跟你媽吵架。反正就這樣吧，我走了，保重。我愛過你。」該文後來消失，但還是被其他網友截圖。

▼原PO和男友的對話。（圖／翻攝爆怨公社／下同）

男友狂嫌胖：妳肉都跑出來，呵呵呵！　纖細妹決定分手：哭到腦袋缺氧。（圖／翻攝爆怨公社）

男友狂嫌胖：妳肉都跑出來，呵呵呵！　纖細妹決定分手：哭到腦袋缺氧。（圖／翻攝爆怨公社）

男友狂嫌胖：妳肉都跑出來，呵呵呵！　纖細妹決定分手：哭到腦袋缺氧。（圖／翻攝爆怨公社）

男友狂嫌胖：妳肉都跑出來，呵呵呵！　纖細妹決定分手：哭到腦袋缺氧。（圖／翻攝爆怨公社）

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