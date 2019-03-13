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男友拉她進「百男群組」捧上天堂！羞恥洗禮3分鐘...結局一秒傻眼

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▲▼女大生,少女,女高中生,女學生。（圖／資料照片）

（附上完整對話截圖）

網搜小組／綜合報導

微博一名女網友日前收到男友甜蜜暗示，說婦女節要送給她一個驚喜，不料下一秒就被拉進一個破百人的大群組。當時她沒來得及反應，一群陌生網友就開始爭先恐後地吹捧、稱讚她，連她打個「..」，都有人說「從沒看過這麼珠圓玉潤的點，就像珍珠一樣，又像小姐姐的眼睛，清澈透亮！」結果3分鐘後讓她超級傻眼。

女網友Sally將完整對話截圖分享到微博上，無奈寫道：「我给我男朋友的神仙操作服了，說要给我婦女節驚喜，結果把我拉進個百人群，整整誇了我3分鐘……他說是淘寶上買的誇誇群」，想請益大家「這種傻屌男朋友還要留著嗎？」

▼女網友被男友拉進驚奇誇誇群，一連串奇葩對話讓她既羞恥又傻眼。（圖／翻攝自微博，下同）

▲▼男友拉她進「誇誇群」捧上天堂！羞恥洗禮3分鐘...結局一秒傻眼。（圖／翻攝自微博）

▲▼男友拉她進「誇誇群」捧上天堂！羞恥洗禮3分鐘...結局一秒傻眼。（圖／翻攝自微博）

▲▼男友拉她進「誇誇群」捧上天堂！羞恥洗禮3分鐘...結局一秒傻眼。（圖／翻攝自微博）

▲▼男友拉她進「誇誇群」捧上天堂！羞恥洗禮3分鐘...結局一秒傻眼。（圖／翻攝自微博）

原來，淘寶上現在販售一種專業誇人的「誇誇服務」，只要付費就能讓指定對象享受到前所未有的誇獎，甚至被捧上天。店家標榜，他們是「神仙級專屬誇人」，還推出婦女節百人群限量優惠。

對話中可以看到，服務人員極盡所能接話誇讚，而且語不驚人死不休，但3分鐘後只留下一句「我們的誇獎服務到此結束」，隨即收工把Sally踢出群組，讓她不禁對這突如其來又轉瞬即逝的「驚喜」滿頭黑人問號，隨即真性情地罵了句「？？臥槽？」

▲▼男友拉她進「誇誇群」捧上天堂！羞恥洗禮3分鐘...結局一秒傻眼。（圖／翻攝自微博）

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關鍵字：百人誇誇群,夸父夸人,婦女節,驚喜

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