韓國夯星崔始源來台見「老婆」們　台灣主辦方涉侵權被起訴

▲韓星崔始源2018年5月因《卞赫的愛情》來台舉辦見面會。（圖／緯來戲劇台提供）

突發中心／台北報導

南韓男團BTOB成員陸星材、南韓女團GFRIEND、南韓團體Super Junior成員崔始源2018年相繼來台舉辦粉絲見面會與演唱會，在現場也大方的演唱歌曲與粉絲同樂，但主辦單位「大方娛樂整合行銷公司」卻在事後因部分歌曲未取得授權而挨告。台北地檢署依違反著作權法起訴柯姓公司負責人。

南韓BTOB成員陸星材，2018年2月11日首次在台北國際會議中心舉辦個人粉絲見面會，因演出戲劇《鬼怪》爆紅的他，吸引了大批粉絲擠爆活動現場，而當天他也演唱《Tell Me》、中文歌《醜八怪》，甚至還準備自創曲《Paradise》以及戲劇插曲《Who Are You》等歌曲與歌迷互動。

▲陸星材2018年2月11日首度來台與粉絲會面。（圖／翻攝自mbc、推特）

南韓人氣女團GFRIEND由隊長所願、睿隣、銀河、裕株、信飛、嚴智組成，人氣爆紅的她們展開亞洲巡迴演唱會，2018年2月28日第4度訪台在新莊體育館開唱，也演唱了《FINGERTIP》、《NAVILLERA》等夯歌，粉絲嗨爆現場。

▲韓國夯團「GFRIEND」2018年2月28日第4度來台舉辦演唱會。（圖／翻攝自GFRIEND Twitter）

另外，南韓團體Super Junior成員始源也在2018年5月6日帶著戲劇《卞赫的愛情》在台舉辦見面會，他開場唱著中文歌《說好的幸福呢》浪漫出場，場上以流利中文與粉絲對答，甚至嘴甜說：「我的老婆們，我是你們的老公。」令在場近2000名粉絲興奮尖叫。

然而，這3場活動舉行時，中華音樂著作權協會（MUST）派人到場蒐證，發現歌手演唱了未經授權及繳納授權金的歌曲，因此對大方公司柯姓負責人提出告訴。檢警調查後確認這些歌曲是由MUST專屬授權，且由著作財產權人韓國音樂著作權協會（KOMCA）、新加坡商新索國際版權台灣分公司、環球音樂出版公司等享有音樂著作權。

檢方指出，柯姓負責人在未經MUST授權下，讓不知情的韓國藝人公開演唱，認定他明知應事先提出授權申請，或事後補繳授權金，卻擅自公開播送、公開演出、公開傳輸音樂著作，認為柯涉有重嫌，因此依違反《著作權法》起訴。

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