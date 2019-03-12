在爸爸行李箱塞保險套　媽媽「暖心小舉動」！她深夜秒懂黑暗真相：淚崩了

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▲看似和樂圓滿的家庭，其實只是一場精心、名為善意的大戲。（圖／示意圖非當事人／pixabay）

網搜小組／綜合報導

「事發半年，我還是沒有勇氣告訴父母......。」一名家境優渥的女大學生從小在爸媽呵護中成長，經商的爸爸雖然常要長時間出國，但總會趁著休假日陪伴全家；而這樣美好的夢境在她20歲那年幻滅，就在一次無意間發現媽媽會在爸爸的行李箱中塞入保險套，看似貼心舉動的背後徹底打開了潘朵拉的盒子。

女大學生10日深夜在Dcard發文，表示從小家境就不錯，爸爸經商、媽媽是家庭主婦，平均1到2年就會出國家庭旅遊；在她眼中爸媽是一對模範夫妻，家庭幸福又和樂，「連隔壁鄰居都會稱羨的那種」。

她說，爸爸因為從商，工作一出門就是好幾個禮拜，但只要在台灣休假，一定會帶她和媽媽出去玩，「每次回來都會帶小禮物送我，甚至連岳母那邊都照顧的很好。」

某天，她房間的蓮蓬頭壞掉，只好到爸媽房間內的浴室洗澡，無意間瞥見爸爸的行李箱內有一盒保險套，「當下我沒多想什麼，可能就夫妻之間還是會有措施之類。」不過到了晚上，女大生愈想愈不對勁，爸爸每次出差都是一個人，媽媽從來不曾跟去，為什麼要放保險套在行李箱？

▲女大生發現媽媽會替爸爸準備保險套。示意圖，與新聞人物無關。（圖／翻攝爆怨公社）

「你不要帶性病回來就好」，一個多月後，女大生碰巧聽到媽媽在房內這麼對爸爸說，那一瞬間她整個人傻住，多麼希望只是聽錯了。她馬上聯想起行李箱內的保險套，猶如八點檔的劇情竟然發生了，錯愕、傻愣之間只得繼續偷聽，然後隱約得知幾個關鍵字，「一輩子太長」、「分房」、「就剩下責任」......。

隔天，她趁著家中沒人時闖入爸媽房間，想看看有沒有什麼蛛絲馬跡，才發現抽屜內有一張離婚協議書，什麼的都簽好、蓋好，不過感覺放了好一陣子，「我真的淚崩了......之前那些家庭甜蜜的畫面浮現在我腦海......。」

不可思議的是，後來女大生更得知保險套是媽媽替爸爸準備的，這樣的衝擊太強烈，她陷入茫茫然境地，「婚姻到底是什麼？到後來就只剩下責任嗎？」轉眼半年過去了，也即將滿20歲，但她始終沒有勇氣對父母坦白，「我還是沒有勇氣告訴父母，其實我早已知道他們不再愛對方，其實我早已知道平常的一切都只是假象。」

文章貼上網，網友紛紛出言安慰，也希望她能理解父母的難處，「他們擔心的可能也是你不能接受這樣的事才一直放著」、「看完覺得很正常，妳還年輕，會覺得這種事情很衝擊」、「我爸媽也是，我發現我媽媽外遇很久了，但是他們一直等到我滿18歲那年才離婚」、「至少他們很努力想要給你一個完整的家」、「讓妳父母自己決定吧」、「相信你的爸媽都是愛你的，不管怎麼樣你們的愛是不會變的尊重他們的選擇。」

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