中國第一家好市多5月開幕！網虧：大媽們能退貨退到你破產

▲好市多深受台灣人喜愛，內湖店曾全球營收第二。（資料照／記者謝婷婷攝，下同）

大陸中心／綜合報導

知名美式量販店Costco執行副總裁兼首席財務官Richard Galanti日前表示，中國第一家好市多會將於今年（即2019年）5月中到7月中旬開在上海閔行區，與之前傳出將在上海浦東開設第1家店的消息有所出入。許多大陸網友聽了紛紛叫好，但也有人不看好，認為好市多的「退貨機制」恐怕會被消費者「搞到破產！」

據《界面新聞》報導，2018年5月，Costco與上海浦東康橋（集團）簽署投資協議書，將在上海浦東康橋設立中國區投資性總部，並和合作夥伴星河控股集團在康橋鎮投資一家會員俱樂部零售旗艦店。而Costco已於2017年12月在上海浦東註冊開市客（中國）投資公司，註冊資本為8600萬美元。目前，開市客（中國）投資旗下有上海閔行開市客貿易和上海浦東開市客兩家子公司，其中，上海閔行開市客貿易已獲得食品經營許可等行政許可證件。

Costco目前全球約有770家門店，其中，美國和波多黎各有535家，加拿大有100家，日本有26家，韓國有15家，台灣則有13家。根據Costco公布的2018財年第2季度財報顯示，截止2019年2月17日的前12週，它的銷售額為346.3億美元，同比增長7.3%。淨利潤為8.89億美元，超過分析師預期；上年同期的淨利潤是7.01億美元。本季度會員費收入就有7.68億美元，貢獻了絕大部分利潤。

比起沃爾瑪、家樂福、麥德龍等外資零售巨頭，Costco遲至2014年才入駐天貓國際試水中國市場。至2017年才開出天貓旗艦店，通過一般貿易進口方式進一步探路中國市場。Costco最大競爭對手沃爾瑪旗下的高端會員制商店山姆會員店（Sams Club）1996年就進入中國市場，目前已在中國的八個城市開出22家門店。Costco的特色是銷售價廉且優質商品，但外界比較關注的是，Costco無條件退貨營運模式，未來在中國市場是否也能順利運行。

對於好市多終於要在中國開店，陸網友呈現兩極反應，有部分網友十分期待，但更有許多網友認為Costco的退貨政策可能會帶來很大風險，有網友說：「Costco會後悔進軍中國的，估計賠死」、「大媽們能退貨退到你破產」。