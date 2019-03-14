　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

中國第一家好市多5月開幕！網虧：大媽們能退貨退到你破產

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲ 黑色星期五購物節,黑色購物節,好市多,Costco,消費,購物。（圖／記者謝婷婷攝） 

 ▲好市多深受台灣人喜愛，內湖店曾全球營收第二。（資料照／記者謝婷婷攝，下同）

大陸中心／綜合報導

知名美式量販店Costco執行副總裁兼首席財務官Richard Galanti日前表示，中國第一家好市多會將於今年（即2019年）5月中到7月中旬開在上海閔行區，與之前傳出將在上海浦東開設第1家店的消息有所出入。許多大陸網友聽了紛紛叫好，但也有人不看好，認為好市多的「退貨機制」恐怕會被消費者「搞到破產！」

據《界面新聞》報導，2018年5月，Costco與上海浦東康橋（集團）簽署投資協議書，將在上海浦東康橋設立中國區投資性總部，並和合作夥伴星河控股集團在康橋鎮投資一家會員俱樂部零售旗艦店。而Costco已於2017年12月在上海浦東註冊開市客（中國）投資公司，註冊資本為8600萬美元。目前，開市客（中國）投資旗下有上海閔行開市客貿易和上海浦東開市客兩家子公司，其中，上海閔行開市客貿易已獲得食品經營許可等行政許可證件。

▲▼好市多 。（圖／資料照）

Costco目前全球約有770家門店，其中，美國和波多黎各有535家，加拿大有100家，日本有26家，韓國有15家，台灣則有13家。根據Costco公布的2018財年第2季度財報顯示，截止2019年2月17日的前12週，它的銷售額為346.3億美元，同比增長7.3%。淨利潤為8.89億美元，超過分析師預期；上年同期的淨利潤是7.01億美元。本季度會員費收入就有7.68億美元，貢獻了絕大部分利潤。

比起沃爾瑪、家樂福、麥德龍等外資零售巨頭，Costco遲至2014年才入駐天貓國際試水中國市場。至2017年才開出天貓旗艦店，通過一般貿易進口方式進一步探路中國市場。Costco最大競爭對手沃爾瑪旗下的高端會員制商店山姆會員店（Sams Club）1996年就進入中國市場，目前已在中國的八個城市開出22家門店。Costco的特色是銷售價廉且優質商品，但外界比較關注的是，Costco無條件退貨營運模式，未來在中國市場是否也能順利運行。

對於好市多終於要在中國開店，陸網友呈現兩極反應，有部分網友十分期待，但更有許多網友認為Costco的退貨政策可能會帶來很大風險，有網友說：「Costco會後悔進軍中國的，估計賠死」、「大媽們能退貨退到你破產」。

▲黑色星期五購物節,黑色購物節,好市多,Costco,消費,購物。（圖／記者謝婷婷攝） 

 

 

 

ET快訊
快訊／高雄舊七賢國中「教室瞬間倒塌」！壓壞多輛轎車
3歲兒被保母打成植物人「和解金僅3萬6」　單親媽淪八大苦撐
快訊／隊長崔鍾訓退出FTISLAND！公司：協助警方調查

關鍵字：美式賣場,Costco,好市多,中國第一家,上海,閔行區

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

三分鐘搞定簽證　北京再增2個出入境自助服務廳

如「大雄」般的男人　巨大水泥管打造圓圓的夢想家

迎3000台胞就業、再增農漁航線...平潭設登陸「第一家園」

京張高鐵全面架設接觸網　預計今年底通車

人民幣匯率中間價4連升　兩會行情促「偏強震盪」格局

陸外交部推特回應吳釗燮？陸慷：假帳號！

絕地大反攻！　陸報告反咬美國踐踏公民權、金錢政治

2/3支持修訂《逃犯條例》　港保安局：台灣殺人案暴露現存制度缺陷

背書包17樓跳下　9歲男童遺書：奶奶，我撞壞學校玻璃！

陸國務院發佈美國人權紀錄：劣跡斑斑！公民權利屢遭踐踏

鸚鵡暴走式討債：阿公還我錢！　「無限碎唸」笑翻網：到底欠多少

幸福盟衝教育部抗議！險爆衝突　家長淚崩：美術課上性別平等？

「像恐攻」酒駕時速破百1死2傷　嗨歌男辯稱路上沒人忘了煞車

純手工芋頭冰、抹茶炸饅頭　嘉義6間必吃人氣餐廳攻略

小心腿！被母親抱著玩溜滑梯　女童腳踩煞車瞬間往後弓骨折

流水蝦吃到飽+台中無敵夜景　夜拍新打卡點 「彩虹貨櫃屋」

劉至翰被辣妹熱情「全身貼住」　 前妻蹲路邊大哭

90°直角方塊頭 12級風吹不動　心酸被起底：想為她變年輕點

機車姨尬轎車：一定要切過去！　連試2次45度角「鬼切式轉彎」

Selina高齡愛狗Pinky離世！　 「謝謝妳給了我5699個幸福美好的日子」

陸外交部推特回應吳釗燮？陸慷：假帳號！

絕地大反攻！　陸報告反咬美國踐踏公民權、金錢政治

2/3支持修訂《逃犯條例》　港保安局：台灣殺人案暴露現存制度缺陷

背書包17樓跳下　9歲男童遺書：奶奶，我撞壞學校玻璃！

陸國務院發佈美國人權紀錄：劣跡斑斑！公民權利屢遭踐踏

「起跑線焦慮」蔓延程式班！185億市場猛拼下一代思維力

小胖弟練武好認真 鼻孔都在用力 獲封新一代表情包！

「玉兔2號」完成3個月晝工作！累計走163公尺達壽命盡頭

中國第一家好市多5月開幕！網虧：大媽們能退貨退到你破產

陸外商投資法擬2020年上路　增「保密條款」等七修改

6秒內載完2GB高清影片　三星S10 5G版4月韓國上市

三井愛在台中蓋商場！　東區兩商場夾攻市中心

累到發抖也不敢躺下睡！白色貴賓狗詭異站床邊　真相讓主人淚崩

肉貼男人回豪宅！　最美魚販阿澎「不認交往」委屈嘆：我大剌剌不懂分寸

英國不知自己要什麼？14日表決「延期脫歐」　梅伊：議會要正視後果

理財周刊／聚焦低基期穩定配息股

爽服外役監夢碎！林益世申請遭遴選委員駁回

【給新總統的建言信】馬凱／高雄港有機會迎頭趕上新加坡嗎？

8年前6秒影片爆紅！素人正妹「世新火鍋妹」近況曝光　網讚：多了成熟美

遠見／香港來台攻讀藝文表演　蔡思韵：打破重組找回自我

塞車逆向踢鐵板！白車「倒退嚕109秒」　網：看得好療癒

大陸熱門新聞

被男友拉進「百男群組」羞恥洗禮

男友拉她進誇誇群　3分鐘捧上天..

男站路中間「試愛」　下秒被撞飛

女法醫驗上吊屍　解開繩聽到嘆息

床的世界、和成研發長照產品登陸

「平凡台灣女孩」當政協　已違法..

大叔與狗對罵30分鐘　最後輸了..

怕老母影響房價　逆子：要死死外..

政協台籍委員超自豪：跳出台灣狹..

雷射筆燒斷繩子！他夾娃娃機狂掃..

ATM存錢！搶匪看她「餘額」秒..

黃土坡談戀愛　這校區被封陸最慘

女大生搭衣航罹難　酸民卻罵炫富

浙江男子送朋友千萬酒莊報恩

更多熱門

相關新聞

全球金融中心排名 香港第三、上海穩坐第五

英國智庫Z/Yen集團與深圳綜合開發研究院聯合在杜拜「全球金融峰會」期間發佈第25期全球金融中心指數(GFCI 25)。該指數以營商環境、人力資源、基礎設施、發展水準、國際聲譽等不同面向對全球重要金融中心進行評分及排名。大陸共有三座城市擠進前十，香港位居第三、上海排名第五，北京則在第八位。

山寨Supreme上海首店高調開幕

「芋頭奶油酥」含塑膠！好市多發信道歉

轎車硬插空氣位　手推車海困爆

亞洲境外投資不動產　倫敦第一

讀者迴響

發燒話題

雞排妹 王金平 勝利退演藝圈 311地震 王令麟 衣索比亞空難 瀧正則吸毒 鄧紫棋 有馬妹 錦戶亮 大S汪小菲 王令麟 戴資穎 黑嘉嘉 奧斯卡 陶嫚曼 王令麟 秦良丰 還願 張庭瑚 綾瀨遙 高橋聖子 王令麟 乙武洋匡 宋仲基宋慧喬 3年A班 橋本有菜 滾滾紅塵 郭台銘 王令麟 愛紗離婚 文化大學 鈕承澤 王令麟 唐鳳家暴 孫其君 郭婞淳退休 廖峻中風 黃昭順 王令麟 習近平 長榮航空 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 王令麟 米津玄師 地震 普悠瑪內幕 王令麟 李光洙認愛 張柏芝 防彈少年團BTS JHBL 王令麟 優適活 誰摔死了李新 嚴凱泰逝世 網紅空姐 王令麟 徐若瑄 周子瑜 孫安佐 蔡英文 王令麟 袁惟仁昏迷 木村拓哉 膝蓋痛 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 董梓甯 王令麟 高嘉瑜 韓國瑜 賴清德 金庸病逝 王心凌 王令麟 酒駕修法 聲林之王 蒼井空 興富發 東森寵物雲 劉寶傑 港珠澳大橋 王令麟 費玉清引退 吉澤明步 理科太太 S.H.E 范冰冰 王令麟 Momo挑戰 蔡依林 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 吳宗憲 周湯豪 統一發票 迪麗熱巴 王令麟 福原愛 希爾思評價 五月天 馬如風猝逝 王令麟 林志玲言承旭 郭雪芙 蔣友柏離婚 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 王令麟 X檔案 同居時代 賈靜雯修杰楷 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫昆凌 王令麟 隋棠 曾莞婷 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 乃木坂46 王令麟 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 楊冪離婚 王令麟 邵庭 金門防疫戰 膝蓋痛 司法院釋字第748號解釋施行法 張景嵐小煜 王令麟

熱門新聞

快訊／龍俊亨宣布退團！認看過淫片

男演員猝死靈堂大吵！爸顯靈摸女兒頭

小周周穿短裙「周杰倫緊抱懷中」

展榮問白癡公主：要不要跟我、我弟3P

和帥外甥洗澡17年！4200萬G球人妻驚爆出軌

6鬼纏身48小時！逃跑遭拉腳爆摔5樓

快訊／臉書、IG大當機！小編全崩潰

日本24歲天才IQ188　現在竟是無業青年

員旅掏250萬遊泰國！館長霸氣「全住Villa頂級房」

男「68秒闖9紅燈」暴力撞　女騎士慘死

麥當勞全新甜心卡享薯條買一送一

道士帶人妻到神壇後壞壞！兒子就在外面跪拜

鄭俊英片傳有女偶像！JYP怒提告

遭鎖鍊蛇咬傷　醫搭末班高鐵救命

淡江女酒吧遇16歲嫩男　斷3年舊愛

更多

最夯影音

更多

鸚鵡暴走式討債：阿公還我錢！　「無限碎唸」笑翻網：到底欠多少

幸福盟衝教育部抗議！險爆衝突　家長淚崩：美術課上性別平等？

「像恐攻」酒駕時速破百1死2傷　嗨歌男辯稱路上沒人忘了煞車

純手工芋頭冰、抹茶炸饅頭　嘉義6間必吃人氣餐廳攻略

小心腿！被母親抱著玩溜滑梯　女童腳踩煞車瞬間往後弓骨折

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【白色情人節】

抽LINE POINTS！ 只要加入好房網LINE完成個人化設定，就抽520的LINE POINTS喔！

下載App千杯咖啡天天送

載ETtoday新聞雲App，註冊、登入會員，三萬杯咖啡免費喝！

ETtoday好朋友野餐日來囉！

2019好朋友野餐日，好玩的野餐派對、聲林之王台北首場見面會、好逛的手作市集、好萌的寵物市集，3月30日台北大直美堤公園不見不散。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面