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車市連8個月下滑　「關廠風」吹向大陸韓資起亞汽車

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親愛的，我把60萬元變多了　KIA Picanto GT-Line試駕開箱（圖／記者游鎧丞攝）

▲韓資起亞汽車面臨銷售下滑壓力。（資料照／記者游鎧丞攝，下同。）

大陸中心／綜合報導

中國大陸汽車銷量下滑，繼南韓現代汽車決定關閉中國部分生產線後，它的子公司起亞汽車也可能跟進，考慮關閉位在江蘇省鹽城市的第一工廠，做為強化競爭力的長期計畫之一。起亞目前雖然否認，但這家南韓汽車商的確在審視多項計劃，包括調整產業結構等。在中國車市寒冬之下，跨國車企們也步履艱難。

據中國汽車工業協會（中汽協）11日發布數據顯示，1月和2月中國汽車銷售共計385萬輛，比去年同期下降15%；2月汽車銷量148萬輛，較去年同期下降13.8%。這是中國汽車銷量連續第8個月出現下滑，延續1月下滑16%及去年12月減少13%的頹勢。

3月6日，南韓現代汽車因為銷售持續不振，已宣佈將暫停北京第一工廠的生產。目前，現代在中國北京、常州、重慶和四川等地有6座工廠，產能達到181萬輛。但現代汽車2018年在中國市場只銷售79萬輛，工廠開工率僅為43.7%。

親愛的，我把60萬元變多了　KIA Picanto GT-Line試駕開箱（圖／記者游鎧丞攝）

起亞汽車是南韓現代汽車集團的關係企業，在中國與東風汽車及悅達投資合資成立東風悅達起亞汽車公司，並在江蘇省擁有3座工廠。路透社10日報導，南韓起亞汽車可能將暫停其在中國首家工廠的營運，以提升公司的整體效率和盈利能力。預計這家工廠關閉的時間，很有可能在今年5月現代汽車關閉北京第一工廠之後。然而，起亞內部人士否認這項消息，稱是「完全沒有的事情」。

雖然如此，起亞汽車在中國銷量持續下滑，產能出現過剩卻是事實。數據顯示，自2017年3月以後，起亞在中國市場的銷量持續下滑，2018年跌至年銷37萬輛，鹽城3座工廠開工率只有40%左右。

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關鍵字：中國車市,南韓,現代汽車,起亞汽車,工廠關閉

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