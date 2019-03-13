男友「念同校、畢旅」都沒做到…3年後她再發文：這次不再失約！閃瞎千人

▲一對交往15年的情侶要結婚了。（圖／翻攝爆廢公社，下同）



記者葉國吏／綜合報導

一對從國中開始交往、至今已經15年的情侶要結婚了，女方在3年前曾發文透露男方的「二度失約」，但她們克服15年來的種種問題，終於要在3月23日結婚，她的放閃文吸引上千網友前來獻上祝福。

李姓女網友在2016年時曾在臉書私密社團《爆廢公社》發文，表示她跟男友是國三時開始交往，後來男友因為搬家，約定好要考同一所學校，但男友卻「失約」私下報名另一所學校，讓女友很傷心。不過後來知道男友是為了家計才會選擇該所學校。

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到了高中畢業這年，2人原本約好要去旅行，但是男友媽媽這時卻罹患腦癌，龐大的醫藥費用讓他們原本計畫的旅行泡湯。不過女友決定為了讓2人能夠繼續下去，她在18歲生日時做了一週的油漆工，替男友省下一些「讓媽媽行動方便的裝潢費」，也開始打工存錢規劃未來。

2人交往期間歷經畢業、出社會，女友說「他把我當成小公主，更像是把我當成女兒般照顧，幫我打理好生活一切瑣事」。如今2人即將結婚，女友再度發文放閃，寫道「這次不再失約，10天後我們要結婚了！」

這篇發文讓許多廢友前來道賀，留言「恭喜」、「要一直幸福快樂下去 夫妻要互相扶持」、「哇，時間好快，再次跟妳們說恭喜」、「當時有按讚，沒想到過那麼快」。