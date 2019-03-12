被嫌沒出息！9年後他「曝光月薪」前女友秒求復合　網一瞥亮點笑瘋：樓歪了

▲原PO一招讓前女友求吃回頭草。（圖／翻攝自爆廢公社）

網搜小組／綜合報導

一名男網友在9年前和女友分手，當時對方嫌棄他沒出息、沒錢，原PO之後便加倍努力。他日前用LINE傳了一張薪資轉帳的截圖給前女友，成功讓女方秒心動、求吃回頭草，讓其他人直呼痛快。不過，對話一出，也有人馬上發現有亮點「看到名稱，笑了」、「本日最狂歪樓」、「見錢眼開是小事，但AE啥的真可怕」。

這名男網友在臉書《爆廢公社二館》表示，前女友在2010年11月11日晚上10點跟他提了分手，嫌他沒出息、說他沒有錢；於是分手後原PO更加努力，「終於讓我等到這一天了」。他貼出LINE對話照片，只見原PO先是傳了一張薪資轉帳截圖給對方，轉入日期為本月5日，金額則是393470元。

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▲等等……前女友的名稱是不是怪怪的啊？（圖／翻攝自爆廢公社）

圖片成功讓女方驚呼「誇張！你的月薪快等於我的年薪了」，原PO反嗆「我就像潛力股，如果妳當時持有沒賣出，妳現在的收益就是當時的10倍了」，看到這句話後，前女友馬上回覆「那我現在可以買回來嗎？」原PO最後則是在文中爽喊「我準備了108個拒絕妳的方式！」「#有人有更有創意的拒絕方式嗎？」

看到貼文後，許多人直呼痛快「好勵志」、「真愛根本不會計較錢」、「女的也太沒出息了，為了30萬……男的往前看吧！曾經傷害你的放生吧！還有更好的女孩等你」、「你回她融資斷頭了，問卷商可以把頭接回去嗎」、「缺乾妹妹嗎（誤」、「這個局布了8年之久」、「不封鎖她繼續保持聯絡就是在等這天嗎？」

也有網友發現亮點，因為原PO竟將前女友的名稱設為「A罩杯E奶頭的妖孽」，讓不少人笑噴「奶頭比奶大這畫面是瘀青吧」、「真的A罩杯E奶頭，她巡迴演出收入就可以贏過你了」、「可以用奶頭打中國結了」、「這名稱比你的文更令人在意好奇」、「當愛已成往事的時候、原來會變妖孽還大奶頭，好可怕的前男友」。

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