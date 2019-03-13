韓國瑜團隊狂唬爛有原因？　他指「奈及利亞詐騙」被網友大推

▲高雄市觀光局長潘恆旭上任後爭議不斷，他先前在臉書表示，大陸重慶動物園將要送高雄一對貓熊，卻慘遭打臉。（圖／ETtoday資料照）

政治中心／綜合報導

高雄市長韓國瑜上任以來風波不斷。有網友整理出「唬爛事件」，並指出在資安領域稱這種手法叫做「奈及利亞詐騙」，就算1個爛謊言只能騙到0.5%的人，1個月製造15個謊言，就能騙到7.5%的人。

網友「Monsun （小鼻子）」12日在PTT八卦版上發文，他統整韓國瑜團隊這半個月來唬爛的紀錄，像是稱高雄水管有1萬個洞，實際上只有200多個破損，且從總統府秘書長陳菊任職市長時就開始補了；高雄市觀光局長潘恆旭說曾邀香港藝人鄧紫棋為高雄觀光代言，卻因天價而破局，但此說法遭鄧紫棋經紀公司打臉，稱從沒接到任何邀約；以及近來重慶動物園要送高雄一對貓熊的烏龍事件。

原PO表示，資安領域將這種「使用粗糙謊言」的詐騙手法稱為「奈及利亞詐騙」，奈及利亞式詐騙厲害的地方在於，不需要每個謊言都很有效，只要製造許多爛謊言，就算一個爛謊言只能騙到0.5%的人，1個月若製造15個謊言，就能騙到7.5%的人。

貼文一出，網友紛紛留言回應，「推中肯」、「這我推」、「推好文」、「推這篇，但喜韓兒太多了」、「推，令人憂心」、「高雄人自己選的」、「沒辦法喜韓兒比你想像的多」、「越看越悲哀，越會說謊的人越多人愛」、「看不見真相，若詐騙集團對喜韓兒下手，必定百發百中」。