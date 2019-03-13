孫大千挑戰立委艱困選區　韓冰、女超人留言：翻轉大同

▲許淑華、韓冰。（合成圖／資料照）

政治中心／綜合報導

前國民黨立委孫大千13日在臉書表示，他早上接受廣播節目專訪時，正式宣布要爭取2020台北市第二選區（大同士林區）的立委提名。貼文一出後，高雄市長韓國瑜的女兒韓冰、台北市議員王鴻薇、立委沈智慧、「神力女超人」立委許淑華都留言為孫大千加油打氣。

孫大千表示，做出這個決定前，最擔心的是過去他擔任桃園立委的八德大溪選區能不能贏回來，因此，在二月底，他自掏腰包做民調；民調顯示，與民進黨支持的現任立委對比，他領先對手16%，議員楊朝偉領先對手3.5%，另一位有意角逐立委的中常委侯佳齡暫時落後，而同黨的中壢立委陳學聖，也領先對手14%，這讓他很放心為國民黨在台北市的艱困選區開疆闢土。

孫大千透露，前幾天他向韓國瑜提起此事，韓國瑜建議他向艱困的台北市第二選區挑戰，不要留在舒適圈，也讓他一直呼籲國民黨改革的建言更有正當性，「接下來，請各位朋友持續給我指教與支持囉！」

貼文一出，除了國民黨副主席郝龍斌按讚，連韓冰、王鴻薇、沈智慧與許淑華都留言為孫大千加油打氣，要孫大千「翻轉大同」。

▲韓冰、王鴻薇、沈智慧、許淑華留言孫大千。（圖／翻攝自孫大千臉書粉專）