「找一個比妳漂亮的！」台南村姑爆綠營勸退內幕...他嗆告

▲台南市立委補選候選人陳筱諭。（圖／記者林悅翻攝）



政治中心／綜合報導

台南立委補選進入倒數，民進黨陷入分裂危機，號稱「最強村姑」的無黨籍候選人陳筱諭12日爆料黨內初選時被新潮流「做掉」的過往，並且點名桃園市長鄭文燦、民進黨立委鄭寶清及張宏陸，批評三人「歧視女性，欺瞞選民」。對此，張宏陸要求陳筱諭道歉，否則「大家法院見」。

陳筱諭12日還原事發當時真相，表示她在中央黨部獨自面對鄭文燦、鄭寶清及張宏陸三人，其中有人劈頭就問「妳那麼年輕，憑什麼出來選」，隨後又有人附和「妳以為妳漂亮就可以，那我們找一個比妳漂亮的」，鄭文燦則問「陳小姐，妳會不會退黨參選？」。陳筱諭說，當下聽到這些話差點哭出來，只能故作堅強，表達年輕人想參選的決心。

陳筱諭表示，原本不想再追究這段被「黑箱做掉」的往事，但她認為民進黨現在不但不承認黑箱，還繼續操作棄保，因此決定揭發這段不為人知的勸退過程。她也批評，民進黨先是用言詞羞辱年輕人，再用兩份迄今不敢公布完整資料的民調，來做掉一個有堅定改革意志的年輕人。

針對陳筱諭的指控，鄭寶清駁斥「胡說八道」、「一聽就知道在講謊話，加油添醋」。鄭寶清強調，協調小組當初是分別詢問每個候選人「你怎樣才能勝選？」陳筱諭回答「因為我很年輕，對年輕人有吸引力」，協調小組則舉例姚文智與陳其邁為例，解釋不是靠年輕就會贏。鄭寶清表示，最後也有把陳筱諭送去做民調，不過就是輸了，並強調「如果她民調贏，我們就會提名她」。

張宏陸也說，「我絕對沒有講過這些話，錄音檔黨中央絕對都有」，他要求陳筱諭道歉，否則到時候法院相見。張宏陸表示，陳筱諭不該為了自己要選舉就抹黑別人，建議她要選就好好選，這樣做不能成就自己。

遭指控「歧視女性」，鄭寶清也喊冤「我們搞政治搞這麼久了，怎麼可能說這種話？」他也直言初選小組成員來自不同派系，更何況在協調過程中那麼多人在監督，副秘書長等人也在場，強調「怎麼可能作弊？我們不需要為了欺負一個女生去作弊」。